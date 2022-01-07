Сможете угадать их значение? Белорусские слова, которые не имеют точного перевода на русский язык

Белорусский язык таит в себе множество слов, которые будут понятны лишь жителям нашей синеокой страны. В этой статье мы подготовили одиннадцать примеров уникальности нашей речи.
– Балонка – страница книги, газеты или журнала.
Белорусский язык таит в себе множество слов, которые будут понятны лишь жителям нашей синеокой страны. В этой статье мы подготовили одиннадцать примеров уникальности нашей речи.
– Балонка – страница книги, газеты или журнала.
Фото: pixabay.com
– Бляшанка – жестяная банка.
– Весніцы – ворота во двор.
Фото: pexels.com
– Гартоўны – человек, крепкой закалки.
– Гумовікі – резиновые сапоги.
Фото: pixabay.com
– Дзейкаць – пускать слухи.
– Дзічка – плод дикого дерева (груши или яблони).
Фото: pexels.com
– Зацяцца – затаить свои мысли и чувства.
– Замужка – замужняя женщина.
Фото: pexels.com
– Каберац – коврик под ноги.
– Кажан – летучая мышь.
Фото: pixabay.com
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