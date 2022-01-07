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Сможете угадать их значение? Белорусские слова, которые не имеют точного перевода на русский язык

07 января 2022 13:02
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Белорусский язык таит в себе множество слов, которые будут понятны лишь жителям нашей синеокой страны. В этой статье мы подготовили одиннадцать примеров уникальности нашей речи.  

Балонка – страница книги, газеты или журнала.  

Сможете угадать их значение? Белорусские слова, которые не имеют точного перевода на русский язык-1

Фото: pixabay.com  

Бляшанка – жестяная банка.  

– Весніцы – ворота во двор.  

Сможете угадать их значение? Белорусские слова, которые не имеют точного перевода на русский язык-4

Фото: pexels.com  

– Гартоўны – человек, крепкой закалки.  

– Гумовікі – резиновые сапоги.  

Сможете угадать их значение? Белорусские слова, которые не имеют точного перевода на русский язык-7

Фото: pixabay.com  

– Дзейкаць – пускать слухи.  

– Дзічка – плод дикого дерева (груши или яблони).  

Сможете угадать их значение? Белорусские слова, которые не имеют точного перевода на русский язык-10

Фото: pexels.com  

Зацяцца – затаить свои мысли и чувства.  

– Замужка – замужняя женщина.  

Сможете угадать их значение? Белорусские слова, которые не имеют точного перевода на русский язык-13

Фото: pexels.com  

– Каберац – коврик под ноги.  

– Кажан – летучая мышь.  

Сможете угадать их значение? Белорусские слова, которые не имеют точного перевода на русский язык-16

Фото: pixabay.com  

Хотите узнать больше уникальных белорусских слов? Тогда переходите сюда.  

# Язык # калейдоскоп # Фотофакт

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