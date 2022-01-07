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Новогодние салаты закончились – можно и в форму себя привести. Как исправить фигуру после праздничного стола?

07 января 2022 12:32
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Праздники прошли, новогодних блюд остаётся всё меньше, поэтому самое время привести своё тело в порядок. В этой статье мы расскажем, как эффективно достичь хороших физических показателей без вреда для здоровья.  

Новогодние салаты закончились – можно и в форму себя привести. Как исправить фигуру после праздничного стола?-1

Фото: pexels.com  

Разгрузочные дни  

Перед тем, как начинать приводить своё тело в порядок, нужно очистить организм. Чтобы вы сильно не страдали от нехватки пищи, используйте в своём рационе гречку, несколько яиц вкрутую и лёгкие салаты. В перерывах между приёмами пищи можно пить зелёный или травяной чаи с добавлением лимона и ложки мёда.  

Новогодние салаты закончились – можно и в форму себя привести. Как исправить фигуру после праздничного стола?-4

Фото: pexels.com  

Режим сна  

Во время праздников мы обычно засыпаем позже, ведь торопиться на работу на следующий день не нужно. Но с наступлением обычных трудовых будней стоит восстановить свой обычный режим сна, поскольку вставать теперь придётся рано. Не забывайте, что в среднем человек должен спать восемь часов в день. Именно тогда организм успевает отдохнуть и запастись жизненными силами, что помогает не восполнять нужную энергию за счёт пищи. Ведь чем меньше вы спите, тем больше хотите есть.  

Новогодние салаты закончились – можно и в форму себя привести. Как исправить фигуру после праздничного стола?-7

Фото: pexels.com  

Физическая активность  

Регулярные занятия спортом – один из важных пунктов при похудении. Тяжело справиться с ленью и желанием полежать после новогодних салатиков. Но начните с малого. Ежедневная зарядка, которая будет длиться всего 15 минут, поможет запастись бодростью на весь день и положительно скажется на вашей фигуре.  

Новогодние салаты закончились – можно и в форму себя привести. Как исправить фигуру после праздничного стола?-10

Фото: pixabay.com  

Ментальное состояние  

Не нужно ругать себя за набранные килограммы или небольшие срывы. Ментальное равновесие – это не просто красивые слова, это состояние, в котором человеку комфортно и спокойно. Важно понимать, что от внутреннего здоровья зачастую зависит и наше физическое состояние. Поэтому ругая себя за день без физических упражнений или за лишний съеденный кусок торта, вы не сдвинетесь с мёртвой точки.  

Счётчик калорий и правильное питание  

Мы набираем вес, когда превышаем суточную норму калорий, а сделать это за новогодним столом, где так и манит жирная и тяжёлая пища, достаточно легко. Поэтому после праздничного рациона стоит перейти на сбалансированное питание, где все блюда будут наполнены нужными полезными ферментами. При этом важно не переедать и давать своему организму именно столько еды, сколько ему необходимо.  

Новогодние салаты закончились – можно и в форму себя привести. Как исправить фигуру после праздничного стола?-13

Фото: pexels.com  

Кстати, недавно мы рассказывали о простых и полезных завтраках. Узнать, как вкусно есть и не вредить своей фигуре, можно здесь.  

# Фитнес # калейдоскоп # Фотофакт

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