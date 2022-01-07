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Девушка нашла подарки, которые её умершие родственники не успели подарить. Праздничным сюрпризам уже больше 10 лет

07 января 2022 12:42
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Блогерша на чердаке обнаружила рождественские подарки, которые не успели вручить её умершие родственники. Среди старых вещей были поздравительные открытки, детская пижама и денежные купюры, датированные 1995 годом.  

Девушка Холли в своём TikTok опубликовала видео, где рассказала, как её семья убиралась на чердаке и среди хлама нашла старые подарки. Изначально блогерша подумала, что вещи, завернутые в праздничные упаковки, должен был подарить дедушка, который скончался, не успев поздравить своих внуков.  

Девушка нашла подарки, которые её умершие родственники не успели подарить. Праздничным сюрпризам уже больше 10 лет-1

Фото: tiktok.com/@hollybrooke92  

Однако позже выяснилось, что рождественские сюрпризы были приготовлены в разное время.  Например, среди старых вещей Холли нашла детскую пижаму, которая была приготовлена для неё, когда та была ещё малышкой. Также среди старых посылок была открытка с деньгами, датированные 1995 годом. Поэтому семья блогерши решила, что подарки были заготовлены ещё прабабушкой и прадедушкой девушки, которые умерли в 2002 и 2008 годах.  

Девушка нашла подарки, которые её умершие родственники не успели подарить. Праздничным сюрпризам уже больше 10 лет-4

Фото: tiktok.com/@hollybrooke92  

Видео с распаковкой посылок из прошлого понравилось пользователям TikTok. Первая публикация набрала больше десяти миллионов просмотров. По просьбе подписчиков Холли сняла серию роликов, где подробно рассматривает каждый из подарков.  

Кстати, ранее мы рассказывали, как мужчина случайно нашёл шкатулки с семейными драгоценностями. Какие реликвии находились в деревянных коробках, можно узнать здесь.  

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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