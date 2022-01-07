Девушка нашла подарки, которые её умершие родственники не успели подарить. Праздничным сюрпризам уже больше 10 лет

Блогерша на чердаке обнаружила рождественские подарки, которые не успели вручить её умершие родственники. Среди старых вещей были поздравительные открытки, детская пижама и денежные купюры, датированные 1995 годом.

Девушка Холли в своём TikTok опубликовала видео, где рассказала, как её семья убиралась на чердаке и среди хлама нашла старые подарки. Изначально блогерша подумала, что вещи, завернутые в праздничные упаковки, должен был подарить дедушка, который скончался, не успев поздравить своих внуков.