Усадьбы, красивая природа, достопримечательности. Вот где можно провести отпуск в Беларуси

Море Геродота. Полесская Амазония. Васильковый рай. Легкие Европы. Как только не называют красоты Синеокой. 58 % территории страны щедро покрыты лесами, озерами, болотами. Заповедный напев – наше главное богатство.

Виталий Коренчук, консультант отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Уникальность экологических систем заключается в том, что они сохранены в естественном состоянии. Главную роль в их сохранении играют особо охраняемые природные территории. Их у нас 1 307 объектов. Это Березинский биосферный заповедник, четыре национальных парка, более 300 заказников республиканского и местного значения, более 900 памятников природы.

«Зеленые апартаменты» – рай для животных. Количество травоядных за последние 500 лет достигло максимума. Сегодня на живописных просторах обитает более 30 тысяч благородных оленей, около 130 тысяч косуль, 2 тысячи зубров.

Растет и семейство косолапых. Все это результат плодотворной работы ученых, экологов, лесоводов. Прописались в «белорусских джунглях» и новички.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Появились тарпановидные лошади в Налибокской пуще. Они играют роль живых газонокосилок, и основная их задача – борьба с такой экологической проблемой, как бурьенизация открытых мест обитаний: заливных лугов, лесных лугов. Тарпановидным лошадям нравится, они ежегодно дают неплохо потомство. В прошлом году около 40 жеребят родилось, в этом цифра уже подходит к 50.

Виталий Коренчук:

Например, лошадь Пржевальского, как ни странно на территории Полесского радиационного экологического заповедника этот уникальный вид, который находится на грани глобального вымирания, обитает на территории нашей страны. Появилось это животное путем расселения. Оно само мигрировало из украинской Чернобыльской зоны, попало к нам на территорию. И сегодня она в 17 раз увеличила свою численность и составляет 52 особи.

863 тысячи болот – отдельная планета. А это 7 миллиардов кубометров пресной воды и 600 тысяч тонн чистейшего кислорода. Благодатные островки – колыбель краснокнижных животных, птиц, лекарственных растений. Так, заказник «Споровский» позволяет сохранять популяцию вертлявой камышовки. А Ельня стала журавлиной столицей. По осени здесь насчитывают до 7 тысяч пернатых. Но наши умы не почивают на лаврах.

Александр Козорез:

Усиленно сегодня работаем над увеличением численности глухаря. В Налибокском питомнике у нас создан первый в Беларуси питомник.

10 тысяч озер и в два раза больше рек. Голубоглазый край влюбляет с первого взгляда. Наследие Валдайского ледника – кристально чистые воды. Не забыли и про братьев меньших: родники. Их у нас 1 183. В их честь недавно издали книгу и составили цифровую карту.

Елена Громадская, начальник отдела поверхностных вод Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Наибольшее количество родников в бассейне реки Неман и в бассейне реки Днепр, это Могилевская и Гомельская области. Наиболее впечатляющим местом у нас является Славгородский район, где расположена Голубая криница, также привлекает туристов своей красотой и необычным цветом воды.

Звезды сошлись, чтобы в нашей стране развивать туризм. А пандемия сделала еще сильнее. 45 экотроп, 140 зеленых маршрутов. Сегодня есть все условия для полного погружения в дикую природу. Деревянные настилы, смотровые вышки, болотоступы, музеи и даже сафари. В национальных парках и охотничьих хозяйствах вы можете стать ближе к зверушкам и сделать фантастические кадры.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Мне очень нравятся Ольманские болота, потому что это Полесье, территория совершенно другая. Беловежская пуща, Припятский парк, Браславские озера, Голубые озера, поэтому у нас в Беларуси в каждом регионе есть свои ландшафты и территории, которые отличаются.

Познавать Беларусь можно насыщенно и с комфортом. Внутренний туризм переживает второе рождение. Санатории, кемпинги, 3 тысячи агроусадеб ждут своих гостей. Релакс на любой цвет и вкус. От индейских типи до домов на дереве. От французских улиток до полесского кофе из желудей. Не без местного колорита с плясками-танцами. Рекордное количество белорусов выбрали этим летом отпуск на родине и открыли ее с другой стороны.

Ирина Воронович:

Когда человек отдыхает в агроэкоусадьбе, он может синтезировать и чередовать разные виды отдыха. Если сегодня он, например, совершил сплав на байдарках или покатался на велосипедах по велодорожке, ты понимаешь, что физически устал, тогда можешь духовно обогатиться, посетив музеи или наши известные замки. Кто-то, например, соскучился по природе и долго проводил время в городе, я бы с удовольствием посоветовала съездить в Августовский канал. Впечатляет природа, инфраструктура на высоком уровне, прекрасно совместить с Гродно. Если мы говорим о Витебской области, я бы сегодня с большим удовольствием съездила в Здравнево, где находится усадьба Репина, это тоже определенный эмоциональный момент.

Куда бы вы ни отправились, в любом уголке Синеокой вас встретят церквушки, костелы, старинные усадьбы и чудесные ландшафты. Есть у нас и свои Мальдивы, Бали и Париж. И если вы все еще не оценили, послушайте, что говорят иностранцы.

Олег Шафарович, экскурсовод, начальник туристического отдела Березинского биосферного заповедника:

Многие иностранцы, особенно те, которые из более южных стран, те, у кого большая часть пустыни, леса вырубаются из-за индустриализации, просто удивляются, что есть такая богатая, разнообразная природа, а люди ходят в гаджетах и не замечают красоты вокруг. Здесь если дерево падает, его никто не убирает, оно лежит, покрывается мхом, образуются лишайники. Это часть биомассы, оно пролежит еще лет 50, потом все сгниет, ничего не останется.