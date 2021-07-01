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Маленький Борис Джонсон. Ребёнок родился с копной белых волос, и теперь его сравнивают с премьер-министром Великобритании

01 июля 2021 07:20
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Мальчик родился с копной белоснежный волос. Теперь все сравнивают его с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Посмотрите сами и сравните, насколько они похожи.

Маленький Борис Джонсон. Ребёнок родился с копной белых волос, и теперь его сравнивают с премьер-министром Великобритании-1

Фото: Caters News Agency, instagram.com /borisjohnsonuk

Как сообщает Daily Mail, Дэвиду Барабашу из Суррея всего три месяца. Он обладатель густой белоснежной шевелюры. Волосы малыша непослушные, торчат в разные стороны, из-за этого его начали сравнивать с Борисом Джонсоном.

Маленький Борис Джонсон. Ребёнок родился с копной белых волос, и теперь его сравнивают с премьер-министром Великобритании-4

Фото: Caters News Agency

Мама Дэвида Татьяна сказала, что сходство заметили сразу после его рождения. 

«Дэвид как знаменитость. Все буквально сходят с ума от него».

43-летний папа Руслан предложил назвать первенца в честь премьер-министра, но Татьяна отказалась. Она сказала: «Нам не нужно было называть его Борисом, чтобы люди говорили, что он похож на него – сходство настолько очевидно».

Маленький Борис Джонсон. Ребёнок родился с копной белых волос, и теперь его сравнивают с премьер-министром Великобритании-7

Фото: Caters News Agency

У обоих родителей Дэвида темные волосы, и они были шокированы, когда у них родился сын-блондин.

«Мы оба попросили семью выяснить, откуда мог взяться ген блондина. Мы оба темноволосые с оливковым цветом лица, но у Дэвида такая светлая кожа и голубые глаза. Ни у кого в нашей семье нет светлых волос, но моя мать родилась светлой, так что, возможно, он унаследовал их от нее».

Маленький Борис Джонсон. Ребёнок родился с копной белых волос, и теперь его сравнивают с премьер-министром Великобритании-10

Фото: Caters News Agency

Татьяна добавила: «Каждый раз, когда я выхожу из дома, ко мне подходят незнакомцы, чтобы прокомментировать его прическу».

Мама Дэвида поделилась, что когда моет его волосы и пытается уложить, ничего не выходит – они торчат во все стороны. Татьяна создала страничку Дэвида в Instagram и в шутку написала в шапке профиля: «Не сын Бориса Джонсона».

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