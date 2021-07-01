Как понять, что вы встречаетесь с неудачником? Семь признаков мужчины, от которого надо бежать

На что вы обращаете внимание в мужчине, когда идете с ним на первое свидание? Как понять, что с человеком можно строить серьезные отношения? Вот несколько признаков, которые говорят, что нужно очень хорошо подумать, прежде чем связывать жизнь с таким человеком. Как сообщает Daily Mail, Анна Бей – основательница Школы изобилия в Женеве. Женщина решила поделиться видео, где подробно рассказывается о вещах, на которые следует обращать внимание на свиданиях, чтобы избежать отношений с неудачниками. У таких мужчин нехватка интеллекта, а также потребность ходить на вечеринки каждые выходные без своей девушки. А вы заметили какие-либо из признаков у своего партнера? Если он хочет тратить в отношениях 50/50

Фото: YouTube / Anna Bey

Вы встречаетесь с неудачником, если он ожидает, что у вас будут отношения 50/50. Анна Бей:

Общество не равно для мужчин и женщин. Мы не равны на 100 % и никогда не сможем стать такими, потому что биологически мы разные. Женщины являются опекунами, вынашивают ребенка. Возможно, у нас никогда не будет равных возможностей сделать такую ​​же карьеру или заработать одинаковую сумму денег. Кроме того, на рынке труда женщины в среднем зарабатывают меньше, чем мужчины. Это просто печальная реальность, хотя все меняется. Мало того, у женщин также есть другие виды расходов, чем у мужчин. Мы тратим больше, чтобы оставаться привлекательными, и мы привлекательны, потому что мужчины этого хотят. Анна добавила, что женщины тратят на одежду, предметы гигиены и косметику больше, чем мужчины. Если он хочет тратить в отношениях 50/50, это показывает, что он не кормилец и, возможно, даже не будет щедрым. Если он постоянно указывает на обязательства

Фото: YouTube / Anna Bey

Обязательство может заключаться в согласии на официальные отношения, женитьбе или решении завести детей. Есть много мужчин, которые сводят женщин с ума из-за стремления к преданности. Анна Бей:

Должен быть путь, на котором пара сойдется, найдет компромисс. У женщины есть биологические часы, о которых нужно думать. Мы не можем просто потратить десять лет, ожидая, когда он закончит ходить по клубам, а потом, возможно, решит, хочет жениться на вас или нет. Анна повторяет несколько раз, что необходимо искать компромисс. Мужчина не выполняет свои обещания

Фото: YouTube / Anna Bey

Анна Бей:

Ненадежному мужчине нет оправдания. Правило номер один на свиданиях: если он не выполняет свои обещания – до свидания. Эксперт добавила, что женщина не заслуживает быть с кем-то, кто откажется от нее в последнюю минуту практически без причины. Или который постоянно оставляет ее без внимания. Анна Бей:

Мужчина, который с тобой, обязательно позвонит. Он приложит все усилия – будет лазить по горам и ходить по морям, чтобы увидеть вас, даже если сейчас это немного сложно. Если у него ограниченные интересы

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Анна сказала, что мужчинам сегодня не хватает глубины в мышлении, но есть личности с очень ограниченными интересами: футбол, еда, видеоигры. Анна Бей:

Подумай, о чем ты будешь говорить с этим мужчиной всю оставшуюся жизнь, если выйдешь за него замуж. Я думаю, что жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее не с тем человеком. Убедитесь, что вы нашли кого-то, с кем у вас есть общие интересы. У него нет базовых джентльменских навыков

Фото: YouTube / Anna Bey

Держать дверь перед женщиной, а не бросать ей в лицо – основные манеры, о которых должны знать все мужчины. Или, например, вы идете рядом с мужчиной, и на улице прохладно. На вас топ с коротким рукавом, а он не предлагает свою куртку? Анна Бей:

Я часто вижу одну вещь – это мужчина, который очень беспечен и совсем не заботится о своей женщине. Он идет впереди, не ждет ее и даже не оглядывается. Так грубо – это совсем не джентльмен. Если он начинает вами манипулировать

Фото: pixabay.com

Анна объяснила, что мужчины могут начать называть женщин «золотоискателями или материалистами», когда начинают устанавливать границы в отношениях, чтобы исправить аспекты, которые кажутся несправедливыми. Анна Бей:

Я думаю, это предупреждающий знак, если мужчина начинает действовать агрессивно, когда вы устанавливаете справедливые границы. Эксперт отметила, что это может быть мужчина, от которого вам следует отойти. Есть мужчины, которые просто нарциссичны, эгоистичны или не способны меняться. Анна Бей:

Не знаю, стоит ли на этом строить будущее. Это может быть ситуация, когда вам сначала нужно выбрать себя и свои собственные потребности. Есть мужчины, которые готовы пойти вам навстречу и согласны с определенными границами в отношениях. Они не ожидают, что вы будете ковриком на пороге, будете делать все за него или вести себя так, как хочет он. Если мужчина зависим от вечеринок

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