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«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?

01 июля 2021 08:47
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Геновефа Дубилович, прихожанка:
Светлакрылы птах. Камайскі касцёл – ты славуты ў вяках. Не раз твае сцены асаду трымалі, ад стрэлаў чужынцаў людзей ратавалі, а сення ўзвышаешся строга, прыгожа.

«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?-1

Геновефа Дубилович родному костелу посвящает стихи. Его звон созывает на молитвы уже 418 лет. Под куполом небес венчались десятки поколений. Место, благословленное Иоанном Крестителем, дарит гармонию и свет. Здесь – как за каменной стеной во всех смыслах. Храмов оборонительного типа в Беларуси единицы, и это сыграло на руку камайскому сокровищу, он никогда не закрывался.

«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?-4

Павел Давидовский, местный житель, прихожанин:
Он одновременно служил храмом и крепостью, поэтому такая толщина стен: от 1,5 до 3 метров. Какое назначение было у храма? Чтобы местное население могло здесь спрятаться на время какой-нибудь осады. Есть бойницы, тут стояли пушки.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Пригодилось?

Павел Давидовский:
Два раза. В Северную войну костел был обстрелян шведами. И участвовал в войне России против Речи Посполитой.

«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?-7

Эхо баталий застыло на фасаде. Сын фундатора костела Петр Рудамин приказал вмуровать в непокоренные стены оригинальные ядра шведских пушек. Дуэт готики и ренессанса впечатляет. Расписные своды в технике гризайль можно рассматривать, как полотна в музее. В деревянном алтаре XVIII века сияет копия чудотворной иконы Матери Божьей Ченстоховской. Есть предание, что ее несли монахи из Кракова.

Павел Давидовский:
Фрески XIX века. Автор, художник – помещик из соседнего имения Королиново Альфред Ромер. Его икона есть «Пан Езус и дитя» это одна из двух икон его авторства, которые сохранились в Беларуси, вторая еще в Пинске.

«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?-10

С хоров льется музыка ангелов. Эксклюзивный орган XVIII века до сих пор в строю. Правда, раньше электропривод заменяли прихожане. Нажимали на педали всю службу, чтобы звучание было на высоте.

«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?-13

В репертуаре местной органистки не только духовные и классические произведения. Она с радостью играет для туристов хиты Пугачевой и Окуджавы. К слову, именно на этом инструменте начинал свой путь известный музыкант, ректор высшей музыкальной школы в Кракове Бронислав Рутковский.

«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?-16

Геновефа Дубилович:
Жыццё многіх людзей звязана з гісторыяй касцела. Гэта паэт-святар Казімір Сваяк. Гэта ксёндз Андрэй Булька, які больш за 30 год быў тут настаяцелем у самы атэістычны час.

Павел Давидовский:
Этот крест принадлежал ксендзу Яну Шуткевичу. Он у нас работал в Камаях в 80-х годах. Чем известен этот ксендз? Он очень много сделал для реставрации костелов в Беларуси.

«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?-19

Чем уникален этот крест, который ему принадлежал? Костелы, которые были в советское время закрыты, открывались и первый ход осуществлялся символическим ударом этим крестом в дверь.

Путешествие продолжаем в изящной каплице. Она была достроена в 1778 году на средства нескольких семей. Память о фундаторах и их потомках сегодня хранит усыпальница. Здесь похоронены старосты дисненские и ошмянские.

«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?-22

Павел Давидовский:
Усыпальница была разграблена во время Второй мировой войны, тут не все сохранилось, только частично.

Анастасия Макеева:
Здесь хранятся все-таки кости людей, может быть какие-то привидения бывают, у вас тут никто из местных не говорил?

Павел Давидовский:
Были случаи, что во время службы люди видели, вообще такие случаи были.

«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?-25

По дороге на башню можно прикоснуться к старинной кладке и бойницам – 15 метров живой истории. Местные жители по традиции замешивали в известковый раствор куриные яйца. А во время ремонта обнаружили жесть с царских времен с двуглавым орлом. Любопытна история с колоколом.

«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?-28

Павел Давидовский:
Это уже новый колокол, который был установлен в 2003 году к 400-летию костела. В оригинале был старый колокол. Легенда такая, что его немцы вывезли во время Второй мировой войны, и они хотели его вернуть после войны в Камаи, но получилось, что есть еще одни Камаи – в Литве. И вернули не туда, вернули в другие Камаи.

«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?-31

Анастасия Макеева:
Звонарь есть специальный, который приходит, или это органистка все делает?

Павел Давидовский:
Наш молодой учитель физики сейчас это делает.

Загадка до сих пор – каменный крест возле костела. Надписи на латыни не расшифрованы. Явно он старше святыни. Есть версия, что здесь находилась языческая каменная баба и во время крещения этих земель вырубили крест. Ходит в народе и такая легенда.

«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?-34

Геновефа Дубилович:
Аднойчы, калі ворагі наступалі, людзі хаваліся ў касцеле і малілі Бога аб збавенні. Бог зрабіў так, што касцел праваліўся пад зямлю. На паверхні застаўся толькі крыж яго верхняга, самага высокага купала і закамянеў.

«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?-37

Анастасия Макеева:
После костела можно прогуляться по замечательному парку с красными кленами, лиственницами и вот такими скульптурами. Эта, например, посвящена Святому Христофору покровителю всех путешественников. Оно и понятно, каждые выходные посмотреть на памятник архитектуры приезжает немало туристов.

«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?-40

Наталья Михайлик, турист:
Впечатления завораживающие, как будто остановилось мгновение, и мы увидели тишину и покой.

«Он одновременно служил храмом и крепостью». Чем уникален Камайский костёл?-43

Вообще, места Витебской области очень замечательные. Тут есть болота. Багульник цветет, это было как в снегу. Сюда стоит приезжать, посмотреть, окунуться в мир природы и ощутить гармонию.

# История # калейдоскоп # Геновефа Дубилович # Анастасия Макеева # Наталья Михайлик # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси

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