«Урожайность может достигать 10-15 тонн». Как правильно выращивать клюкву

Быть или не быть? Для многих владельцев загородных участков этот гамлетовский вопрос сегодня особенно актуален в отношении ягоды, которую обычно белорусы собирали по болотам. Речь о клюкве.

Ученые-практики уверяют: экспериментировать нужно. Но культивировать на своем участке необходимо не болотные экземпляры, переселив их в сад, а клюкву крупноплодную. Для северного региона – раннеспелые сорта, а в южном – позднеспелые. Какую клюкву и бруснику лучше выращивать в Беларуси

Александр Яковлев, заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботсада г. Минска, кандидат биологических наук, доцент:

Вид завезен из Североамериканского континента, и сегодня он является наиболее продуктивным. Урожайность болотной клюквы не превышает 800 килограммов. Если мы говорим о тех промышленных плантациях, которые у нас в республике уже культивируются и, соответственно, эксплуатируются, то там урожайность может достигать 10-15 тонн. Если мы говорим о Североамериканском континенте, то там получается вообще сумасшедший урожай – до 40 тонн с гектара. Этот вид интересен для любого дачника, который желает заниматься этой культурой.

Собственная плантация клюквы – дело не только полезное. Выращивание культуры – увлекательный процесс, а сбор урожая на своей грядке не составляет труда. К тому же ягодные заросли еще и декоративны.

Александр Яковлев:

Она по своим биологическим свойствам является почвопокровным растением. Для нее характерны два вида побегов: стелющиеся и прямостоячие. Стелющиеся – вегетативно-подвижные побеги, которые укореняются и, соответственно, создают вот этот покров клюквы крупноплодной. На прямостоячих побегах формируется до 95 % урожая.

Чтобы от клюквы в своем саду было больше радости, чем разочарований, важно уже при посадке создать растению максимально комфортные условия. Правильно подготовленная посадочная яма – залог успеха.

Александр Яковлев:

Этот вид семейства Вересковых требует кислого субстрата по аналогии выращивания с голубикой сортовой или высокорослой.