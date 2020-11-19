Арт-терапия для тех, кто не умеет рисовать. Как это работает

Арт-терапия расслабляет, помогает отойти от житейских хлопот и выплеснуть негативные эмоции. Эти люди в своей студии творят настоящие чудеса: с огромным удовольствием помогают каждому раскрыть творческий потенциал, проводят различные встречи и мастер-классы и вместе с учениками создают неповторимые шедевры, которым могут позавидовать даже профессионалы. Как арт-терапия помогает людям, рассказали программе «Минск и минчане» на СТВ.

Маша Бонк, художница:

Мы творческая студия, и то главное, что мы делаем, – это приводим людей в ресурсное состояние. Это самое важное, чтобы человек пришел, погрузился в какие-то свои внутренние процессы, ведь творчество – вообще про смелость. Когда человек делает абстрактные техники, он передает не только свое состояние, но в общем-то опыт всего мира.

Большинство техник рассчитано на людей, которые не умеют рисовать. А весь творческий процесс проходит под чутким руководством мастера. Маша Бонк:

И что интересно, картины, которые создают люди, невозможно повторить, то есть это такая вещь, которая настолько уникальна. Например, смола или алкогольные чернила – это такие техники, которые невозможно полностью контролировать, и у людей получается отпустить, расслабиться, уйти от всей этой ежедневной суеты, отключить мозг и полностью погрузиться в себя и творчество.

Такого рода терапия помогает любое негативное чувство трансформировать в картину, выплеснуть наружу и освободиться. Маша Бонк:

И получается, что в мире появляется какое-то уникальное изделие, которого никогда не было до и не будет после. И это состояние человек перенес на картину.

Поначалу все немного замкнуты. Происходит процесс адаптации: гуляя по студии, человек осваивается, раскрывается, заводит новые знакомства и затем погружается в процесс. Маша Бонк:

Мне нравится вот этот момент больше всего, когда люди говорят: «Я ничего не умею, у меня, наверное, не получится». А потом они выходят отсюда и такие: «Да, я молодец! Я смогла, я справилась». Эта картина, которую они забирают с собой, будет каждый день подтверждением того, что «я смогла или я смог, у меня получилось». Вот это самая сильная эмоция. Они уходят совсем другими. Это интересно наблюдать. Вот я попробую передать, это такое спасибо. Самое важное для нас – это счастье в глазах людей, их благодарность.

Мастер-классы проводят в индивидуальной форме, в формате «для друзей», также организовываются арт-вечеринки, создается максимально комфортная атмосфера: музыка, угощение и разговоры по душам. В таких местах можно встретить не только взрослых, но и детей. Маша Бонк:

Дети тоже есть. У нас есть техники, которые абсолютно безвредные, очень простые в исполнении. 4 годика – самые маленькие, которые у нас были. Мне сильно понравилось, когда у нас были двое мальчиков действительно маленьких. Один был совсем маленький – 4 годика, второму было 7. И тот, которому было 7, сначала все делал по технике, у него получилась картина. Он смотрит, берет палочку, всю краску сгребает и получилось так красиво! Вот это был яркий момент.

Но основные посетители студии – взрослые. Не обходится и без сильного пола. Маша Бонк:

Сейчас много мужчин на удивление. Много творческих свиданий проходит для пар, которые хотят сблизиться, хотят создать что-то вместе.

На таких мероприятиях можно создать триптих – это когда сразу три картины складываются вместе, рисуются в одной технике, а потом разрезаются. Журнальные столики, сервировочные доски, часы, кружки – возможностей для творчества много. Кружки или, к примеру, тарелки разрисовываются специальными чернилами и покрываются лаком.

Маша Бонк:

Кстати, это самая красивая техника, мне кажется, из современных – для больших интерьерных картин.

Еще рисуют вином, что тоже очень необычно. Большая часть изделий – из эпоксидной смолы. Она не боится контакта с водой, и такие картины можно повесить даже в ванной, а то и вовсе выложить в виде плитки. Павел Соколов, художник:

Для некоторых картин, которые создавали наши мастера, определенный художественный навык требуется. К примеру, вот эта картина – здесь кроме смолы текстурная паста, здесь еще была основа краской акриловой прорисована.

Но при этом те же дощечки, которые мы рисуем в технике моря или абстракции, получаются ничуть не хуже и для них художественного навыка не требуется.

Чтобы делать какие-то изыски, всегда могут применяться необычные решения, как, например, в технике алкогольных чернил – вот эти переходы, дымчатость.

Для того, чтобы сделать картину интереснее, можно дополнительно применять виниловые наклейки специальной формы. Нарисовав, снимаете наклейку – и получается ровный узор. Никуда и без постоянного развития и обучения. Особый интерес у наших героев вызывает психология.

Маша Бонк:

Без знания психологии тяжелее сделать человеку хорошо. Психология – это направление жизни, то есть это уже не как какое-то увлечение – это часть меня. Это точно не работа. Мне кажется, что я живу здесь. Какие люди к нам приходят, у них всегда есть чему поучиться. Они делятся своим опытом – это бесценная штука. Для меня это мое больше увлечение, моя большая любовь.

Текстурная паста, песок, ракушки, смола, краски по стеклу, лазерная резка – всевозможные техники включены в одну из последних работ Марии. Обычный рисунок в среднем занимает около двух часов, но на эту картину понадобилось порядка двух недель, детальное изучение вкусов и предпочтений адресата и погружение в другой мир.

Маша Бонк:

Моя самая любимая в этих техниках, потому что очень много экспериментов. Как она создавалась: я «прошуршала» Instagram одного человека полностью. Это подарок, у него вчера был день рождения. Здесь почти все, что он любит, то есть он жил в другой стране на море. Я все это передала сюда.