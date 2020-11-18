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«Это моя территория». Домашний кот прогнал из своего сада огромного слона

18 ноября 2020 14:04
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Трёхлетний кот по кличке Симба прогнал со своего двора слона. Крупное животное хотело полакомиться чужой едой.

Как сообщает Daily Mail, в таиландском городе Накхоннайок местных жителей «терроризирует» 35-летний слон Пай Салик. Животное живёт в лесу, но по ночам выходит к людям, проникает на их участки и рыщет в поисках еды.

«Это моя территория». Домашний кот прогнал из своего сада огромного слона -1

Фото: ViralPress 

Однако вечером 17 ноября Салик выбрал неправильные место и время. Зайдя в сад на территории одного из домов, Пай повстречал небольшого котика Симбу. Тот крайне негативно относится к любым живым существам, проникающим на его территорию.

«Это моя территория». Домашний кот прогнал из своего сада огромного слона -4

Фото: ViralPress 

Кот зашипел и, вероятно, объяснил слону, что с ним будет, если тот не уйдёт. Травоядное решило не связываться с маленьким хищником и ушло, а Симба в глазах своего хозяина стал настоящим героем.

«Это моя территория». Домашний кот прогнал из своего сада огромного слона -7

Фото: ViralPress 

Стоит отметить, что в Таиланде слоны являются охраняемыми животными, поэтому в стране запрещено убивать этих зверей.

Кстати, ранее мы рассказывали о цапле, которая выбрала не того хорька для обеда. Млекопитающее не только 2 минуты оказывало сопротивление, но ещё и укусило птицу – здесь подробнее.

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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