«Это моя территория». Домашний кот прогнал из своего сада огромного слона

Трёхлетний кот по кличке Симба прогнал со своего двора слона. Крупное животное хотело полакомиться чужой едой. Как сообщает Daily Mail, в таиландском городе Накхоннайок местных жителей «терроризирует» 35-летний слон Пай Салик. Животное живёт в лесу, но по ночам выходит к людям, проникает на их участки и рыщет в поисках еды.

Фото: ViralPress

Однако вечером 17 ноября Салик выбрал неправильные место и время. Зайдя в сад на территории одного из домов, Пай повстречал небольшого котика Симбу. Тот крайне негативно относится к любым живым существам, проникающим на его территорию.

Фото: ViralPress

Кот зашипел и, вероятно, объяснил слону, что с ним будет, если тот не уйдёт. Травоядное решило не связываться с маленьким хищником и ушло, а Симба в глазах своего хозяина стал настоящим героем.

Фото: ViralPress