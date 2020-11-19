«Необходимо периодически чистить зубы». Как правильно ухаживать за котами, чтобы они были здоровыми

Многие думают, что кот – неприхотливое животное, которое не требует особого ухода. Порой даже самые опытные владельцы допускают грубые ошибки, и животным приходится терпеть дискомфорт. Результат – плохое самочувствие и поведение питомца.

Первый совет – обязательно посещайте ветеринара. Даже домашним кошкам, которые ни разу не выходили на улицу, важно делать прививки. Нахождение животного дома вовсе не гарантирует, что он ничем не заразится.

Алексей Сас, врач-ветеринар:

Это должны быть объективные обследования – это анализ крови, рентген, УЗИ для того, чтобы констатировать его здоровье. Кроме того, для кошек распространенная проблема – это вирусоносительство: лейкоз вирус, иммунодефицит вирус. Это история, когда подбирают вроде как хорошего, клинически здорового котенка с улицы, он является вирусоносителем по этим вирусам, приходит к своим домашним привитым, заражает их, те начинают болеть, и может остаться один новый котенок, а старые нет.

Не покупайте кота маленькому ребенку. Малыши могут травмировать питомца – тот ответит агрессией. Алексей Сас:

Для поддержания здоровья ротовой полости, котам необходимо периодически чистить зубы. Для этого можно использовать как специализированные корма для здоровья ротовой полости, у которых крокета определенного размера и определенной консистенции, за счет чего она механически стирает этот налет, либо хозяин сам механически марлечкой либо специальными ветеринарными щетками будет чистить зубы. Но как и у людей, мы каждый день чистим зубы, но тем не менее раз в год, раз в полтора года ходим на ультразвуковую чистку зубов, так и животным. Для качественной обработки ротовой полости для того, чтобы не скапливался зубной налет под десной, где он имеет основное свое патологическое влияние на периодонтальную связку и десну, нужно проводить периодическую чистку ультразвуком в ветеринарной клинике.

Кошки практически не нуждаются в мытье. Если животное сильно испачкалось, можно вытереть его влажным полотенцем. Алексей Сас:

Они сами должны заниматься грумингом, и здоровый кот без каких-то скрытых заболеваний будет блестящий и чистый сам по себе.

Не оставляйте растения в зоне доступа пушистого любимца. Некоторые из них могут быть токсичны, что приведет к отравлению. Алоэ, бегонии, нарциссы и фикусы могут сильно навредить домашнему любимцу.

Еще один важный пункт – сбалансированное питание. Алексей Сас:

Котят я рекомендую кормить строго сухими кормами, которые являются гармоничными для сбалансированного роста котенка, обязательно по возрасту. Питание должно быть сбалансированное. Вы можете сбалансировать кормление и домашними продуктами, но для того, чтобы это было действительно сбалансировано, этим нужно заниматься, это отдельная наука.

Нужно соблюдать правила личной гигиены. Я, например, против котов на столе, особенно обеденном, либо в кровати, особенно на подушке. И своевременная регулярная обработка от паразитов: как эктопаразитов, капли на холку от блох и клещей, так и гельминтов.