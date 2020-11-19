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«Необходимо периодически чистить зубы». Как правильно ухаживать за котами, чтобы они были здоровыми

19 ноября 2020 08:28
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Многие думают, что кот – неприхотливое животное, которое не требует особого ухода. Порой даже самые опытные владельцы допускают грубые ошибки, и животным приходится терпеть дискомфорт. Результат – плохое самочувствие и поведение питомца.

«Необходимо периодически чистить зубы». Как правильно ухаживать за котами, чтобы они были здоровыми-1

Первый совет – обязательно посещайте ветеринара. Даже домашним кошкам, которые ни разу не выходили на улицу, важно делать прививки. Нахождение животного дома вовсе не гарантирует, что он ничем не заразится.

«Необходимо периодически чистить зубы». Как правильно ухаживать за котами, чтобы они были здоровыми-4

Алексей Сас, врач-ветеринар:
Это должны быть объективные обследования – это анализ крови, рентген, УЗИ для того, чтобы констатировать его здоровье. Кроме того, для кошек распространенная проблема – это вирусоносительство: лейкоз вирус, иммунодефицит вирус. Это история, когда подбирают вроде как хорошего, клинически здорового котенка с улицы, он является вирусоносителем по этим вирусам, приходит к своим домашним привитым, заражает их, те начинают болеть, и может остаться один новый котенок, а старые нет.

«Необходимо периодически чистить зубы». Как правильно ухаживать за котами, чтобы они были здоровыми-7

Не покупайте кота маленькому ребенку. Малыши могут травмировать питомца – тот ответит агрессией.

Алексей Сас:
Для поддержания здоровья ротовой полости, котам необходимо периодически чистить зубы. Для этого можно использовать как специализированные корма для здоровья ротовой полости, у которых крокета определенного размера и определенной консистенции, за счет чего она механически стирает этот налет, либо хозяин сам механически марлечкой либо специальными ветеринарными щетками будет чистить зубы. Но как и у людей, мы каждый день чистим зубы, но тем не менее раз в год, раз в полтора года ходим на ультразвуковую чистку зубов, так и животным. Для качественной обработки ротовой полости для того, чтобы не скапливался зубной налет под десной, где он имеет основное свое патологическое влияние на периодонтальную связку и десну, нужно проводить периодическую чистку ультразвуком в ветеринарной клинике.

«Необходимо периодически чистить зубы». Как правильно ухаживать за котами, чтобы они были здоровыми-10

Кошки практически не нуждаются в мытье. Если животное сильно испачкалось, можно вытереть его влажным полотенцем.

Алексей Сас:
Они сами должны заниматься грумингом, и здоровый кот без каких-то скрытых заболеваний будет блестящий и чистый сам по себе.

«Необходимо периодически чистить зубы». Как правильно ухаживать за котами, чтобы они были здоровыми-13

Не оставляйте растения в зоне доступа пушистого любимца. Некоторые из них могут быть токсичны, что приведет к отравлению. Алоэ, бегонии, нарциссы и фикусы могут сильно навредить домашнему любимцу.

«Необходимо периодически чистить зубы». Как правильно ухаживать за котами, чтобы они были здоровыми-16

Еще один важный пункт – сбалансированное питание.

Алексей Сас:
Котят я рекомендую кормить строго сухими кормами, которые являются гармоничными для сбалансированного роста котенка, обязательно по возрасту. Питание должно быть сбалансированное. Вы можете сбалансировать кормление и домашними продуктами, но для того, чтобы это было действительно сбалансировано, этим нужно заниматься, это отдельная наука.

«Необходимо периодически чистить зубы». Как правильно ухаживать за котами, чтобы они были здоровыми-19

Нужно соблюдать правила личной гигиены. Я, например, против котов на столе, особенно обеденном, либо в кровати, особенно на подушке.

И своевременная регулярная обработка от паразитов: как эктопаразитов, капли на холку от блох и клещей, так и гельминтов.

«Необходимо периодически чистить зубы». Как правильно ухаживать за котами, чтобы они были здоровыми-22

Недавно ученые провели исследование, согласно которому у владельцев домашних котов значительно уменьшается шанс развития сердечных приступов и инсультов. Кошатники чувствуют себя расслабленнее и меньше подвержены переживаниям. Чем не повод завести кота?

# Домашние животные # калейдоскоп # Алексей Сас # Вера Позняк # Фотофакт # Домашние животные

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