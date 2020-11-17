Для северного региона – раннеспелые сорта, а в южном – позднеспелые. Какую клюкву и бруснику лучше выращивать в Беларуси

Польза клюквы и брусники бесспорна. Эти ягоды – кладезь витаминов. А потому ежегодно сотни тысяч белорусов стараются запастись полезными дарами наших лесов и болот. Ну, а некоторые пошли, как говорится, еще дальше или, точнее, ближе. Обустроили грядки с брусникой и клюквой прямо на своем участке.

Для большинства такой способ выращивать эти ягодные культуры в новинку. Но, утверждают ученые, эти лесные дары давно перенесли к нам в сады из природного ареала. Александр Яковлев, заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботсада г. Минска, кандидат биологических наук, доцент:

В конце XIX века начинались первичные сортоиспытания и были получены первые сорта и клюквы, и брусники. Но если законодателем мод по клюкве является Северная Америка, то пальму первенства для брусники держат европейцы – это голландцы, шведы и немцы. Там созданы продуктивные сорта.

Александр Яковлев уверяет – ягоды с приусадебного участка по своим полезным свойствам нисколько не уступают природным. Многочисленные исследования тому подтверждение. Однако, чтобы не было разочарований, выбирая сорта клюквы и брусники для выращивания у себя в саду, надо учитывать некоторые особенности. К слову, в последнее время рекомендации относительно выращивания этих ягод в Беларуси изменились. На что же сейчас важно обращать внимание?

Александр Яковлев:

На сроки созревания в первую очередь. Там есть три категории: ранние, средние и позднеспелые. Когда мы говорим об истории интродукции клюквы, и первым было заключение об успешности нетрадиционного испытания, необходимо отметить, что тогда рекомендовалось для промышленного культивирования в условиях Беларуси задействовать только южные области – это Брестская область и, может быть, чуть-чуть центральная область, потому что речь о Витебской и Минской областях практически не шла. Но, как показала практика, соответственно, и сегодня выращиваются эти сорта. Единственное отличие, что необходимо помнить, что для северного региона мы используем только раннеспелые сорта, в крайнем случае среднеспелые. Если мы говорим о южных районах, там у нас показали опыты, что картина интересная в плане того, что можно использовать широкий спектр позднеспелых сортов, которые продуктивнее.

Длительные испытания различных сортов, проведенных белорусскими учеными, сегодня – гарантия хорошего урожая. Все рекомендованные сорта брусники и клюквы достойны внимания, как говорится, на вкус и цвет. Но с чего же начать, чтобы вариант оказался беспроигрышным? Совет от профи. Александр Яковлев:

Наиболее продуктивным из брусники, который перспективен для культивирования, это голландский сорт «Коралл». Для клюквы, мне во всяком случае больше импонирует, раннеспелый сорт «Бен Лир», у которого ягода крупная и вкусная. Сортовой ряд достаточно широкий.