Уникальные и мелодичные. Как звучат самые красивые слова белорусского языка?

Белорусский язык отличается своей мелодической красотой. Его звуки создают атмосферу спокойствия и умиротворенности. В этом материале мы собрали самые красивые и уникальные слова на роднай мове.

Легкое и мягкое по звучанию. Уютное место, где собираются любители выпить чашечку кофе – кофейня. Так же самобытно звучит и слово кнігарня – книжный магазин.

Сначала оно может показаться грубоватым, но если произнести «натхненне» несколько раз, то оно покажется не только красивым, но и очень точно передающим смысл слова «вдохновение».

Блакіт

Это слово без труда поймет каждый белорус, ведь оно как не что иное характеризует страну с голубыми глазами, синими васильками и ясным небом над головой. Русскоязычный человек вряд ли поймет, что блакіт – это синева.

Летуценнік

Не менее благозвучное слово и шок для иностранцев. Потому что летуценнік – это мечтатель. После слов «мара» и «марыць» звучит неожиданно.