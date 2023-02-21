Уникальные и мелодичные. Как звучат самые красивые слова белорусского языка?

Белорусский язык отличается своей мелодической красотой. Его звуки создают атмосферу спокойствия и умиротворенности. В этом материале мы собрали самые красивые и уникальные слова на роднай мове.
Белорусский язык отличается своей мелодической красотой. Его звуки создают атмосферу спокойствия и умиротворенности. В этом материале мы собрали самые красивые и уникальные слова на роднай мове.
Фото: Pixabay
Легкое и мягкое по звучанию. Уютное место, где собираются любители выпить чашечку кофе – кофейня. Так же самобытно звучит и слово кнігарня – книжный магазин.
Еще нежнее, чем русское «мечта». Красивое слово, передающее атмосферу мечтания.
Фото: Pixabay
Сначала оно может показаться грубоватым, но если произнести «натхненне» несколько раз, то оно покажется не только красивым, но и очень точно передающим смысл слова «вдохновение».
Фото: Pixabay
Это слово без труда поймет каждый белорус, ведь оно как не что иное характеризует страну с голубыми глазами, синими васильками и ясным небом над головой. Русскоязычный человек вряд ли поймет, что блакіт – это синева.
Не менее благозвучное слово и шок для иностранцев. Потому что летуценнік – это мечтатель. После слов «мара» и «марыць» звучит неожиданно.
Фото: Pixabay
Это любовь! В белорусском языке существуют два этих слова. Но есть один нюанс: каханне происходит между мужчиной и женщиной, а любовь может быть ко всему остальному.
Еще одно непонятное иностранцам, но известное всем белорусам мелодичное слово. Калыханкой называют не только колыбельную, но и аналог телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»
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