20 февраля отмечается День леденцовых петушков. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 20 февраля, Всемирный день социальной справедливости. Социальная справедливость предполагает равноправие для каждого: для женщин – право занимать государственные должности наравне с мужчинами; для мужчин – разрешение воспитывать детей; для детей – достаточные стартовые возможности, дающие шанс на жизнь, здоровье, образование, хорошую профессию, достойную зарплату; для людей преклонного возраста – гарантию безопасной, обеспеченной старости; для людей с ограниченными возможностями – доступную среду, позволяющую жить плодотворной полноценной жизнью. Впервые этот день отметили в 2009 году. Во всем мире ежегодно 20 февраля проблемы социальной справедливости рассматриваются и решаются на встречах различного уровня. Принимают участие в них политики мирового масштаба, государственные деятели, ветераны и прогрессивная молодежь. В наших силах стать добрее и внимательнее к детям, инвалидам, пожилым, друг к другу. Задумаемся сегодня над этим и тогда обязательно мир изменится к лучшему, а бороться с несправедливостью станет проще.

20 февраля первый день Масленицы

Каждый год с древнеславянских времен мы отмечаем проводы русской зимы – Масленицу. Это веселый, любимый всеми праздник отмечается целую неделю перед Великим Постом. Основное традиционное блюдо на Масленицу – это, конечно, блины. Круглые горячие блины с языческих времен олицетворяют собой весеннее солнышко, которое с проводов зимы начинает светить с каждым днем все ярче, все теплее. Каких только блинов не пекут хозяйки на Масленицу, с икрой, с маслом, с мясом, с грибами, сладкие, соленые, на любой вкус и цвет. Сегодня первый день Масленицы.

20 февраля 1986 года СССР запустил орбитальную станцию «Мир»

Сегодня отмечается дата, связанная с освоением космоса. 20 февраля 1986 года СССР запустил орбитальную станцию «Мир», ставшую символом советской космической мощи и синонимом ее распада. Американцы так и не смогли построить что-либо подобное, предпочитая кратковременные полеты космических челноков. Но уже в конце 80-х годов на советские космические программы не стало хватать денег, а с распадом СССР и переходом Байконура под юрисдикцию Казахстана почти все перспективные проекты были свернуты. Однако время показало правоту советской космической школы: строящаяся ныне Международная космическая станция непосредственно продолжает традиции «Салюта» и «Мира».

20 февраля День леденцовых петушков

20 февраля отмечается День леденцовых петушков – праздник детства, счастливых воспоминаний и ностальгии по времени, когда деревья были большими. Конфеты из жженого сахара наши предки начали варить еще в XV веке. Леденцы, которым придавали форму петушков, елей, рыбок или домиков, были популярны как у знати, так и у простонародья. На лубочных картинках часто встречаются изображения детей, гуляющих по ярмарке с карамелью на палочке. Кроме вкусовых характеристик, десерт отличался целебными свойствами: жженый сахар помогал при простуде с кашлем. Приготовлением лакомства в честь праздника занимаются 20 февраля кондитеры и сладкоежки, которые делают петушков в домашних условиях.