Попробуйте угадать их значение. Белорусские слова, у которых нет аналогов в русском языке
Недавно отмечался День белорусской письменности, поэтому предлагаем узнать уникальные слова на родном языке, которые не имеют аналогов в русскоязычном пространстве.
– Агораць – приобрести или купить что-то с большим трудом.
– Багоўка – божья коровка.
– Васпан – вежливое обращение.
– Вочапка – ручка ведра.
– Гмах – высотное здание.
Фото: pinterest.com/elenna_story
– Дзяцюк – молодой человек.
– Замыляць – начать шевелить губами.
– Копанка – небольшой водоём.
Фото: pinterest.com/astpark
– Паняверка – потерять веру во что-либо.
– Храпа – морда животных.
– Яндоўка – длинный нос.
Раньше мы тоже рассказывали про слова, которые не имеют аналогов в русском языке. Интересно? Тогда переходите сюда.