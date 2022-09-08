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Попробуйте угадать их значение. Белорусские слова, у которых нет аналогов в русском языке

08 сентября 2022 13:40
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Недавно отмечался День белорусской письменности, поэтому предлагаем узнать уникальные слова на родном языке, которые не имеют аналогов в русскоязычном пространстве.  

Агораць – приобрести или купить что-то с большим трудом.  

Багоўка – божья коровка.  

Попробуйте угадать их значение. Белорусские слова, у которых нет аналогов в русском языке-1

Фото: pexels.com  

Васпан – вежливое обращение.  

Вочапка – ручка ведра.  

Гмах – высотное здание.  

Попробуйте угадать их значение. Белорусские слова, у которых нет аналогов в русском языке-4

Фото: pinterest.com/elenna_story  

Дзяцюк – молодой человек.  

Замыляць – начать шевелить губами.  

Копанка – небольшой водоём.  

Попробуйте угадать их значение. Белорусские слова, у которых нет аналогов в русском языке-7

Фото: pinterest.com/astpark  

Паняверка – потерять веру во что-либо.  

Храпа – морда животных.  

Яндоўка – длинный нос.  

Раньше мы тоже рассказывали про слова, которые не имеют аналогов в русском языке. Интересно? Тогда переходите сюда.  

# Язык # калейдоскоп # Фотофакт

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