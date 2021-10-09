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Уникальность – наше всё. Белорусские слова, не имеющие точного перевода

09 октября 2021 10:49
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Белорусский язык таит в себе много интересных фактов. Например, все названия ягод здесь употребляются только во множественном числе. Ещё одной особенностью нашего языка является уникальность. В этой статье мы приведём несколько примеров слов, которые не имеют точного русского перевода.

Уникальность – наше всё. Белорусские слова, не имеющие точного перевода-1

Фото: pixabay.com

– Апараніцца, что значит прийти раньше договорённого времени.

– Ашчаперыць – крепко обнять кого-нибудь.

Уникальность – наше всё. Белорусские слова, не имеющие точного перевода-4

Фото: pixabay.com

– Брама. Это существительное переводится как главный въезд во двор или какое-нибудь предприятие.

– Бучнець – густо, буйно расти.

– Віскуцень – сильный и пронизывающий ветер.

Уникальность – наше всё. Белорусские слова, не имеющие точного перевода-7

Фото: pixabay.com

– Гала, что означает чистое место или пустое пространство.

– Гладыш – глиняный кувшин без ручек.  

Уникальность – наше всё. Белорусские слова, не имеющие точного перевода-10

Фото: pixabay.com

Дарэктар. Раньше так называли домашних учителей.

– Знічка. Данное слово используется для обозначения падающей звезды.

Уникальность – наше всё. Белорусские слова, не имеющие точного перевода-13

Фото: pixabay.com

– Імчанне – стремительное движение.

Кстати, недавно мы приводили ещё несколько примеров подобных слов. Хотите проверить знания белорусского языка – переходите сюда.

# Язык # калейдоскоп # Фотофакт

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