Уникальность – наше всё. Белорусские слова, не имеющие точного перевода
Белорусский язык таит в себе много интересных фактов. Например, все названия ягод здесь употребляются только во множественном числе. Ещё одной особенностью нашего языка является уникальность. В этой статье мы приведём несколько примеров слов, которые не имеют точного русского перевода.
– Апараніцца, что значит прийти раньше договорённого времени.
– Ашчаперыць – крепко обнять кого-нибудь.
– Брама. Это существительное переводится как главный въезд во двор или какое-нибудь предприятие.
– Бучнець – густо, буйно расти.
– Віскуцень – сильный и пронизывающий ветер.
– Гала, что означает чистое место или пустое пространство.
– Гладыш – глиняный кувшин без ручек.
– Дарэктар. Раньше так называли домашних учителей.
– Знічка. Данное слово используется для обозначения падающей звезды.
– Імчанне – стремительное движение.
Кстати, недавно мы приводили ещё несколько примеров подобных слов. Хотите проверить знания белорусского языка – переходите сюда.