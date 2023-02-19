Дизайнер рассказал, какие пять вещей нельзя использовать в дорогом интерьере
Дизайнер назвал пять вещей, которые сделают ваш дом безвкусным и дешевым. Вы хотите видеть стильный и дорогой интерьер? Никогда не используйте эти предметы.
Если их вы собираетесь купить, не спешите, а если они у вас уже есть, лучше избавьтесь. Дельные советы от эксперта передает The Sun. Вот что есть в этом списке.
Светодиодные лампочки
Фото: lighting.philips.ru
Дизайнер уверяет, что такой вид света уже кажется старым и выглядит как в солярии. Сейчас лучше выбрать лампочки меньшей интенсивности с теплым светом.
Искусственные комнатные растения
Если человек не умеет ухаживать за живыми цветами, то выбирать пластиковые тоже не стоит. Искусственные растения портят внешний вид комнаты. К тому же, их нужно часто мыть из-за того, что на листьях скапливается много пыли.
Пластиковые жалюзи
Такие жалюзи не только быстро ломаются, но и выглядят дешево. Вместо пластика лучше выбрать мягкие материалы, чтобы сделать дом более уютным и теплым.
Акриловая мебель
Блестящая акриловая мебель не только не практична, но и недолговечна. Она быстро царапается и пачкается. А выглядит не так дорого, как может показаться, ведь сейчас в тренде матовые поверхности.
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