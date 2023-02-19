Дизайнер рассказал, какие пять вещей нельзя использовать в дорогом интерьере

Дизайнер назвал пять вещей, которые сделают ваш дом безвкусным и дешевым. Вы хотите видеть стильный и дорогой интерьер? Никогда не используйте эти предметы.

Если их вы собираетесь купить, не спешите, а если они у вас уже есть, лучше избавьтесь. Дельные советы от эксперта передает The Sun. Вот что есть в этом списке.

Светодиодные лампочки