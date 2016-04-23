«Умирающая» Джоли впервые после «больницы» вышла в свет

Новости США. Анджелина Джоли, которую месяц назад СМИ уличили в анорексии, впервые появилась на публике. Актриса и общественный деятель встретилась в Гааге с Генсеком ООН Пан Ги Муном и приняла участие в заседании Международного уголовного суда.



Поклонники отметили, что, судя по опубликованным фотографиям, Джоли хоть и выглядит исхудавшей, ее состояние, к счастью, некритично.







Напомним, таблоиды приписывают актрисе рак. Также появлялась информация, это Анджелина экстренно госпитализирована.



Западные издания выдвигают массу предположений, что же могло стать причиной проблем со здоровьем у Анджелины Джоли. Хроникеры считают, что вес актрисы начал постепенно изменяться, начиная с 2007 года. Тогда Джоли испытала сильнейший стресс: смерть мамы после долгой борьбы с раком. В 2013 году актриса решилась на операцию, чтобы максимально снизить угрозу болезни. Ее состояние в 2015 году стало причиной для появления слухов, что лечение не дало ожидаемых результатов и у актрисы все же развивается рак.

Почему вес Анджелины Джоли снизился до 35 кг? Здесь подробности.

Тем временем, 16 мая в прямом эфире программы ВВС World On The Move запланировано выступление Джоли о проблемах беженцев, о миграции и о ее влиянии на мировые события.