Почему вес Анджелины Джоли снизился до 35 кг?

Фанаты Джоли не на шутку забеспокоились после премьеры мультфильма «Кунг-фу панда 3», где она появилась в маленьком черном платье. Актриса выглядела изможденной.

Ленты новостей западных СМИ пестрят сообщениями о состоянии здоровья Анджелины Джоли. То и дело появляются записи о том, что вес актрисы снизился до 80 паундов (около 36 кг) и продолжает падать.

Источники, придлиженные к паре, сообщают, что Бред Питт неоднократно пытался помочь актрисе. Совместный отдых никак не повлиял на состояние Джоли. Ситуация ухудшилась до такой степени, что

Питт поставил ультиматум — лечение или развод.

Западные СМИ выдвигают массу предположений, что же могло стать причиной проблем со здоровьем у Анджелины Джоли. Хроникеры считают, что вес актрисы начал постепенно изменяться, начиная с 2007 года. Тогда Джоли испытала сильнейший стресс — смерть мамы после долгой борьбы с раком. В 2013 году актриса решилась на операцию, чтобы максимально снизить угрозу болезни. Ее состояние в 2015 году стало причиной для появления слухов, что лечение не дало ожидаемых результатов и у актрисы все же развивается рак. Однако домыслы не подтвердились.

Сегодня журналисты списывают болезненную худобы на ревность.

Бред Питт в последнее время сотрудничал с признанными голливудскими красотками — Марион Котийяр и Карой Делевинь. Джоли видит в актрисах конкуренток, из-за чего семейная жизнь известной пары становится все хуже.

Несмотря на очевидные проблемы с весом, Анджелина Джоли не прекращает работу в качестве посла доброй воли по делам беженцев ООН. Глядя на фото из поездок, многие иронизируют, мол, помощь нужна уже не беженцам, а самой Джоли.