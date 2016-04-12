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Почему вес Анджелины Джоли снизился до 35 кг?

12 апреля 2016 10:01
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Ленты новостей западных СМИ пестрят сообщениями о состоянии здоровья Анджелины Джоли. То и дело появляются записи о том, что вес актрисы снизился до 80 паундов (около 36 кг) и продолжает падать.

Фанаты Джоли не на шутку забеспокоились после премьеры мультфильма «Кунг-фу панда 3», где она появилась в маленьком черном платье. Актриса выглядела изможденной. 

Почему вес Анджелины Джоли снизился до 35 кг? -1


2016 год

Источники, придлиженные к паре, сообщают, что Бред Питт неоднократно пытался помочь актрисе. Совместный отдых никак не повлиял на состояние Джоли. Ситуация ухудшилась до такой степени, что

Питт поставил ультиматум — лечение или развод.

Западные СМИ выдвигают массу предположений, что же могло стать причиной проблем со здоровьем у Анджелины Джоли. Хроникеры считают, что вес актрисы начал постепенно изменяться, начиная с 2007 года. Тогда Джоли испытала сильнейший стресс — смерть мамы после долгой борьбы с раком. В 2013 году актриса решилась на операцию, чтобы максимально снизить угрозу болезни. Ее состояние в 2015 году стало причиной для появления слухов, что лечение не дало ожидаемых результатов и у актрисы все же развивается рак. Однако домыслы не подтвердились.

Сегодня журналисты списывают болезненную худобы на ревность.

Бред Питт в последнее время сотрудничал с признанными голливудскими красотками — Марион Котийяр и Карой Делевинь. Джоли видит в актрисах конкуренток, из-за чего семейная жизнь известной пары становится все хуже.

Несмотря на очевидные проблемы с весом, Анджелина Джоли не прекращает работу в качестве посла доброй воли по делам беженцев ООН. Глядя на фото из поездок, многие иронизируют, мол, помощь нужна уже не беженцам, а самой Джоли. 

Некоторые СМИ сообщают, что актриса готовит заявление, где разъяснит ситуацию.

Почему вес Анджелины Джоли снизился до 35 кг? -4


Анжелина Джоли с мамой, 2001 год

Почему вес Анджелины Джоли снизился до 35 кг? -6


2003 год

Почему вес Анджелины Джоли снизился до 35 кг? -8


2007 год

Почему вес Анджелины Джоли снизился до 35 кг? -10


2013 год

Почему вес Анджелины Джоли снизился до 35 кг? -12


2014 год

Почему вес Анджелины Джоли снизился до 35 кг? -14


2015 год

Почему вес Анджелины Джоли снизился до 35 кг? -16


2016 год

Автор: Наталия Колешко

# Фотофакт # Анджелина Джоли # Звезды # калейдоскоп

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