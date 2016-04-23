Это несправедливо: за что Румынию отстранили от участия в «Евровидении-2016»?
Новости Румынии. Представитель Румынии на «Евровидении» Овидиу Антон не будет принимать участия в конкурсе. Причина тому – задолженность румынского общественного телевидения (TVR) перед Европейским вещательным союзом.
Долг составляет 16 миллионов швейцарских франков (примерно €14,5 млн), и накоплен он за десять лет. Запрет на участие в конкурсе означает, что румынское телевидение не сможет транслировать конкурс, а
румынские зрители – отдавать свои голоса понравившемся участникам.
Румынский телевещатель пытался решить проблему: часть задолженности выплатили раньше, но этого оказалось недостаточно. Тем не менее, до 21 апреля (крайний срок выполнения требований) долг не был погашен.
Мартин Эстердаль, исполнительный продюсер конкурса:
Это грустное сообщение. Мы хотели бы видеть румынскую делегацию в Стокгольме. Мы достаточно рано получили сообщение от ЕВС и были готовы к такой ситуации. Мы изменили схему репетиций и продолжаем работу над постановкой номеров.
Для артиста решение вещательного союза обернулось настоящим шоком. Немудрено: для 33-летнего Антона это пятая попытка пробиться на «Евровидение». Музыкант с песней «Moment Of Silence» должен был выступать во втором полуфинале 12 мая.
Овидиу Антон (запись на странице в соцсети):
Я пытаюсь улыбаться и не сильно расстраиваться... Но это несправедливо. Я остаюсь прежним, абсолютно прежним артистом, тем же бойцом, что одержал победу, по мнению жюри и зрителей, на национальном отборе. Но теперь, таков парадокс, я должен признать себя проигравшим.
Соответственно, уменьшается общее число конкурсантов – их становится 42.
Напомним, «Евровидение-2016» пройдет в Швеции с 10 по 14 мая.