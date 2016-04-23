Это несправедливо: за что Румынию отстранили от участия в «Евровидении-2016»?

Новости Румынии. Представитель Румынии на «Евровидении» Овидиу Антон не будет принимать участия в конкурсе. Причина тому – задолженность румынского общественного телевидения (TVR) перед Европейским вещательным союзом.



Долг составляет 16 миллионов швейцарских франков (примерно €14,5 млн), и накоплен он за десять лет. Запрет на участие в конкурсе означает, что румынское телевидение не сможет транслировать конкурс, а румынские зрители – отдавать свои голоса понравившемся участникам.

Румынский телевещатель пытался решить проблему: часть задолженности выплатили раньше, но этого оказалось недостаточно. Тем не менее, до 21 апреля (крайний срок выполнения требований) долг не был погашен.



Мартин Эстердаль, исполнительный продюсер конкурса:

Это грустное сообщение. Мы хотели бы видеть румынскую делегацию в Стокгольме. Мы достаточно рано получили сообщение от ЕВС и были готовы к такой ситуации. Мы изменили схему репетиций и продолжаем работу над постановкой номеров.







Для артиста решение вещательного союза обернулось настоящим шоком. Немудрено: для 33-летнего Антона это пятая попытка пробиться на «Евровидение». Музыкант с песней «Moment Of Silence» должен был выступать во втором полуфинале 12 мая.