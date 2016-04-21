Дэниел Рэдклифф сыграет Эдварда Сноудена в «Конфиденциальности»

Новости США. Дэниел Рэдклифф поднимется на Нью-Йоркскую сцену и сыграет в бродвейской постановке «Конфиденциальность». Британцы возлагают на него большие надежды.

Актер делает все, чтобы выйти за рамки истории о Гарри Поттере.

Его выступления шокируют, удивляют и никого не оставляют равнодушным. Начиная с чтения «The Real Slim Shady» на шоу Джимми Феллона, заканчивая обнаженной игрой в пьесе «Эквус». Не так давно Рэдклифф исполнил роль трупа в черной комедии «Перочинный человек». Он развеивает все закоренелые «волшебные» образы о своем творчестве.

По информации GQ magazine, новый персонаж Дэниела на самом деле не имеет ничего общего с магией (но с одеждой он на этот раз на короткой ноге). Рэдклиффу досталась роль писателя, раскрывающего связь между политикой, журналистикой и современными технологиями.

Джози Рурк, режиссер пьесы «Конфиденциальность»:

Пьеса рискованная, острая и вдохновляющая. Она способна расширить рамки привычного восприятия театра.

Что ж, эти эпитеты многим напоминают натуру Рэфдклиффа.

Пьеса поставлена по мотивам скандальной истории агента национальной безопасности Эдварда Сноудена.

«Правила игры» идут вразрез со сложившимся театральным этикетом: зрителям разрешат не только оставить телефоны включенными, но и предложат делиться фотографиями и впечатлениями от постановки прямо во время выступления!

Перевод: Светлана Воропай