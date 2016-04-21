Прямой эфир

Принс скончался в США: тело певца обнаружили в студии звукозаписи

21 апреля 2016 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Обстоятельства смерти 57-летнего певца Принса выясняют в США. Тело артиста без признаков жизни было обнаружено в его студии звукозаписи Paisley Park Records в штате Миннесота.

Анна Мичем, представитель исполнителя:
С глубоким прискорбием я подтверждаю смерть легендарного, исполнителя Принса Роджерса Нельсона.  

О причинах смерти пока не сообщается.

Как отмечает сайт о знаменитостях TMZ, 15 апреля певца госпитализировали с подозрением на грипп, ввиду чего личный самолет Принса был вынужден совершить экстренную посадку в Иллинойсе. Плохое самочувствие исполнителя стало причиной отмены двух его концертов в Атланте.

За свою карьеру Принс выпустил 39 студийных альбомов, среди них – четыре с живыми выступлениями. Он исполнял ритм-энд-блюз, поп, джаз, фанк, рок. В 2004 году имя певца было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Самым успешным диском Принса критики называют Purple Rain (1984 год). Этот альбом провел 24 недели на первой строчке Billboard 200. Заглавная песня пластинки была отмечена «Оскаром».

# Некролог # калейдоскоп # Принс

Другие новости рубрики

Все новости
Дэниел Рэдклифф сыграет Эдварда Сноудена в «Конфиденциальности»
21 апреля 2016 09:33

Дэниел Рэдклифф сыграет Эдварда Сноудена в «Конфиденциальности»

«Умышленное преступление»: виновнику гибели музыканта «Любэ» предъявили более тяжкую статью
20 апреля 2016 12:16

«Умышленное преступление»: виновнику гибели музыканта «Любэ» предъявили более тяжкую статью

Королева из запчастей: в Великобритании создали портрет Елизаветы II из деталей грузовиков
20 апреля 2016 11:37

Королева из запчастей: в Великобритании создали портрет Елизаветы II из деталей грузовиков