Принс скончался в США: тело певца обнаружили в студии звукозаписи

Новости США. Обстоятельства смерти 57-летнего певца Принса выясняют в США. Тело артиста без признаков жизни было обнаружено в его студии звукозаписи Paisley Park Records в штате Миннесота.



Анна Мичем, представитель исполнителя:

С глубоким прискорбием я подтверждаю смерть легендарного, исполнителя Принса Роджерса Нельсона.

О причинах смерти пока не сообщается.

Как отмечает сайт о знаменитостях TMZ, 15 апреля певца госпитализировали с подозрением на грипп, ввиду чего личный самолет Принса был вынужден совершить экстренную посадку в Иллинойсе. Плохое самочувствие исполнителя стало причиной отмены двух его концертов в Атланте.



За свою карьеру Принс выпустил 39 студийных альбомов, среди них – четыре с живыми выступлениями. Он исполнял ритм-энд-блюз, поп, джаз, фанк, рок. В 2004 году имя певца было занесено в Зал славы рок-н-ролла.



Самым успешным диском Принса критики называют Purple Rain (1984 год). Этот альбом провел 24 недели на первой строчке Billboard 200. Заглавная песня пластинки была отмечена «Оскаром».