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Уме Турман уже 50 лет. Как сейчас выглядит актриса, известная по фильмам Квентина Тарантино

28 ноября 2020 13:44
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26 лет назад мир увидел «Криминальное чтиво». Вскоре после своего выхода кинокартина произвела настоящий фурор. А через год фильм претендовал на семь «Оскаров» и взял один из них – за лучший оригинальный сценарий. 

Одну из ключевых ролей в кинокартине сыграла Ума Турман. Тарантино понравилось сотрудничать с актрисой, поэтому чуть позже он предложил ей роль в фильме «Убить Билла». Эти ленты сделали Турман исключительно популярной. Однако с тех пор прошло уже достаточно много времени, поэтому мы решили вспомнить, с чего начина актриса, а также узнать, чем она занимается теперь. 

Уме Турман уже 50 лет. Как сейчас выглядит актриса, известная по фильмам Квентина Тарантино -1

Фото: instagram.com/umathurman 

Ума родилась 29 апреля 1970 года в Бостоне. Учась в восьмом классе, Турман поняла, что ей интересен кинематограф. Она начала пытаться найти возможность проявить свои актёрские таланты. Но это оказалось не слишком просто. 

Будущая звезда переехала в Нью-Йорк и работала посудомойкой. В то же время она пыталась стать фотомоделью. Некоторые журналы согласились сотрудничать, а затем она прошла кастинг на роли в своих первых фильмах: «Джонни, будь хорошим», «Опасные связи», «Поцелуй папочку на ночь». 

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Уме Турман уже 50 лет. Как сейчас выглядит актриса, известная по фильмам Квентина Тарантино -4

Фото: instagram.com/umathurman 

После ещё нескольких работ, в которых снялась Ума, её заметил Тарантино. Подбирая актрису для «Криминального чтива», Квентин прослушал множество артисток, но больше всего ему хотелось, чтобы в фильме сыграла Турман. Поэтому режиссёр лично позвонил девушке и прямо по телефону прочитал часть сценария. Актриса согласилась исполнить роль в кинокартине. 

Уме Турман уже 50 лет. Как сейчас выглядит актриса, известная по фильмам Квентина Тарантино -7

Фото: кадр из фильма «Криминальное чтиво» 

Так Ума стала одной из знаковых американских актрис 1990-ых и была номинирована на свой первый «Оскар». Однако после «Криминального чтива» карьера Турман пошла на спад. Несколько фильмов с её участием провалились в прокате, а критики говорили, что актриса играет как-то очень отстранённо, словно её совсем не интересует происходящее на экране. В то же время Ума отказалась от роли Эовин в трилогии «Властелин колец». 

Уме Турман уже 50 лет. Как сейчас выглядит актриса, известная по фильмам Квентина Тарантино -10

Фото: instagram.com/umathurman 

Очередной взлёт популярности произошёл после выхода ленты «Убить Билла» и её продолжения. Ради забеременевшей Турман Тарантино даже отложил съёмки. После этих двух фильмов слава Умы вновь начала снижаться. 

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Уме Турман уже 50 лет. Как сейчас выглядит актриса, известная по фильмам Квентина Тарантино -13

Фото: кадр из фильма «Убить Билла» 

Кроме того, интерес к ней упал и со стороны работников Голливуда. Одна из причин – фильм «Моя супербывшая». Его бюджет составил 65 млн долларов, из которых Турман получила 14 млн. Но в прокате фильм собрал всего 61 млн долларов. Следующие картины с участием Умы тоже не пользовались популярностью и проваливались в прокате. 

Уме Турман уже 50 лет. Как сейчас выглядит актриса, известная по фильмам Квентина Тарантино -16

Фото: instagram.com/umathurman 

После 2012 года Турман начала сниматься в сериалах, а также получила несколько ролей второго плана в фильмах. Одной из последних работ Умы является фильм «Война с дедом», который вышел на экраны в 2020 году. 

Актриса дважды была замужем, воспитывает троих детей: 22-летнюю Майю Хоук, 18-летнего Левона Хоука и 8-летнюю Луну Турман-Бюссон. В свободное время Ума занимается йогой, садоводством и вязанием. 

Уме Турман уже 50 лет. Как сейчас выглядит актриса, известная по фильмам Квентина Тарантино -19

Фото: instagram.com/umathurman 

Кстати, на протяжении всех этих лет Квентин Тарантино оставался одним из лучших друзей для Турман. Их тёплые отношения стали чуть более прохладными только после свадьбы режиссёра (здесь подробности). 

# Звезды # калейдоскоп # Ума Турман # Квентин Тарантино # Фотофакт

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