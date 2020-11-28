Что люди читают в общественном транспорте? Эти названия книг вас рассмешат
Общественный транспорт – это отличная штука. Можно относительно быстро добраться из одного места в другое, расслабиться, погрузиться в свои мысли. А про убаюкивающий звук поездов и электричек даже говорить не приходится.
Впрочем, многие люди не любят просто сидеть и о чём-то думать, они предпочитают разгадывать кроссворды, решать судоку, говорить по телефону, сёрфить в интернете и так далее. Но одним из самых увлекательных занятий являются книги. А если у книги необычное название, то она может заинтересовать и других пассажиров.
«Как оставаться в здравом уме»,
Фото: instagram.com/subwaycreatures
«Люди, которым я хочу надавать по шее»,
Фото: instagram.com/subwaycreatures
«Никто не понимает тебя и что с этим делать»,
Фото: instagram.com/subwaycreatures
Фото: instagram.com/subwaycreatures
«Пожалуйста, убейте меня»,
Фото: instagram.com/subwaycreatures
Фото: instagram.com/subwaycreatures
Фото: instagram.com/subwaycreatures
Фото: instagram.com/natalie_yeremin
Фото: instagram.com/anastesiy_sergeevna
Кстати, ранее мы показывали, что ещё интересного можно увидеть в общественном транспорте. Люди не только ездят в забавных костюмах, но и бреют ноги (здесь подробности).