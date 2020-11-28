Как выбрать девушку или парня? Нужно найти человека, который смотрит на вас так

Даже самые суровые, скептичные, ироничные и мрачные люди порой нуждаются в любви. В конце концов, даже у злодеев всегда есть приспешницы. Что уж говорить о простых людях. Но как же найти ту самую или того самого? Оказывается, иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять.

«Моя тогдашняя невеста (теперь потрясающая жена). Я ботаник на танцах»,