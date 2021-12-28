Планшет и сладости каждому ученику. Вот так школа поздравила с Новым годом своих подопечных

В новогодних подарках нуждаются все, даже те, кто изначально на них и не рассчитывал. Например, Александре Антоненко администрация школы, где учатся её дети, передала праздничные сюрпризы.

В своём TikTok блогерша рассказала, что не подавала заявку на социальную помощь. Поэтому девушка не ожидала, что администрация школы решит отправить им подарки. Когда Александра узнала о новогодних сюрпризах, то решила самостоятельно отправиться за ними. Однако сотрудники учебного заведения сказали, что отвезут все праздничные пакеты самостоятельно. Позже блогерша поняла, почему администрация была такой настойчивой.