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Планшет и сладости каждому ученику. Вот так школа поздравила с Новым годом своих подопечных

28 декабря 2021 14:58
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В новогодних подарках нуждаются все, даже те, кто изначально на них и не рассчитывал. Например, Александре Антоненко администрация школы, где учатся её дети, передала праздничные сюрпризы.  

В своём TikTok блогерша рассказала, что не подавала заявку на социальную помощь. Поэтому девушка не ожидала, что администрация школы решит отправить им подарки. Когда Александра узнала о новогодних сюрпризах, то решила самостоятельно отправиться за ними. Однако сотрудники учебного заведения сказали, что отвезут все праздничные пакеты самостоятельно. Позже блогерша поняла, почему администрация была такой настойчивой.  

Планшет и сладости каждому ученику. Вот так школа поздравила с Новым годом своих подопечных-1

Фото: tiktok.com/@alexaa_ant  

Выяснилось, что для каждого ребёнка были приготовлены подарки. Внутри пакетов оказались планшет, сертификаты в магазины, сладости и большой кусок ветчины.  

Планшет и сладости каждому ученику. Вот так школа поздравила с Новым годом своих подопечных-4

Фото: tiktok.com/@alexaa_ant  

Такое поздравление обычной семьи от американской школы растрогало девушку. Блогерша поняла, насколько разным может быть отношение к людям.  

Важно не только получать, но и самому делать праздничные сюрпризы. Какие новогодние подарки понравятся каждому – читайте здесь.   

# Новый год # калейдоскоп # Фотофакт

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