Как правильно отреагировать на непонравившийся подарок? Советы психотерапевта

Не всегда наши родные и близкие угадывают с подарками. Но как им ответить и не обидеть? Чтобы вы не попали в неловкую ситуацию, мы решили рассказать о советах психотерапевта Стины Сандерс, как правильно отреагировать на непонравившийся подарок.

Её секретами делится издание Metro, где девушка помогает не только правильно ответить близкому, но и не разочаровываться в последующих подарках.