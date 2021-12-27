Как правильно отреагировать на непонравившийся подарок? Советы психотерапевта
Не всегда наши родные и близкие угадывают с подарками. Но как им ответить и не обидеть? Чтобы вы не попали в неловкую ситуацию, мы решили рассказать о советах психотерапевта Стины Сандерс, как правильно отреагировать на непонравившийся подарок.
Её секретами делится издание Metro, где девушка помогает не только правильно ответить близкому, но и не разочаровываться в последующих подарках.
Фото: instagram.com/stinasanders
Психотерапевт утверждает, что реакция на непонравившийся сюрприз зависит от того, насколько длительные у вас отношения с другим человеком. Например, если вы общаетесь недолго, то не стоит рубить с плеча. Можно просто поблагодарить за подарок и оказанное внимание. Главное – не переусердствовать. Не надо переигрывать и говорить человеку, что будете с удовольствием пользоваться его подарком. Ведь эти слова могут звучать неискренне и только обидят вашего близкого.
Если вы достаточно долго состоите в отношениях, и у вас возникает вопрос в выборе подарков, то тут психотерапевт советует напрямую спрашивать о желаниях партнёра. Обычно при длительном общении человек знает, какая вещь вам нужна, поэтому если в красивой упаковке вы получаете то, что вам не нравится, скорее всего, это какой-то розыгрыш или шутка. Поэтому здесь стоит проще воспринять подарок и не относиться к нему всерьёз.
Чтобы минимизировать риск разочарования от новогодних сюрпризов, Стина предлагает следующие варианты поведения: попросить необходимую вещь напрямую либо составить список желаемых подарков.
Главное – это искренность. Важно быть честным с партнёром и научиться говорить о своих желаниях, не обесценивая его старания.
Кстати, недавно мы рассказывали о семи идеях для подарков, которые понравятся абсолютно каждому, – подробности здесь.