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Как правильно отреагировать на непонравившийся подарок? Советы психотерапевта

27 декабря 2021 12:34
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Не всегда наши родные и близкие угадывают с подарками. Но как им ответить и не обидеть? Чтобы вы не попали в неловкую ситуацию, мы решили рассказать о советах психотерапевта Стины Сандерс, как правильно отреагировать на непонравившийся подарок.  

Её секретами делится издание Metro, где девушка помогает не только правильно ответить близкому, но и не разочаровываться в последующих подарках.  

Как правильно отреагировать на непонравившийся подарок? Советы психотерапевта-1

Фото: instagram.com/stinasanders  

Психотерапевт утверждает, что реакция на непонравившийся сюрприз зависит от того, насколько длительные у вас отношения с другим человеком. Например, если вы общаетесь недолго, то не стоит рубить с плеча. Можно просто поблагодарить за подарок и оказанное внимание. Главное – не переусердствовать. Не надо переигрывать и говорить человеку, что будете с удовольствием пользоваться его подарком. Ведь эти слова могут звучать неискренне и только обидят вашего близкого.  

Как правильно отреагировать на непонравившийся подарок? Советы психотерапевта-4

Фото: pexels.com  

Если вы достаточно долго состоите в отношениях, и у вас возникает вопрос в выборе подарков, то тут психотерапевт советует напрямую спрашивать о желаниях партнёра. Обычно при длительном общении человек знает, какая вещь вам нужна, поэтому если в красивой упаковке вы получаете то, что вам не нравится, скорее всего, это какой-то розыгрыш или шутка. Поэтому здесь стоит проще воспринять подарок и не относиться к нему всерьёз.  

Как правильно отреагировать на непонравившийся подарок? Советы психотерапевта-7

Фото: pexels.com  

Чтобы минимизировать риск разочарования от новогодних сюрпризов, Стина предлагает следующие варианты поведения: попросить необходимую вещь напрямую либо составить список желаемых подарков.  

Главное – это искренность. Важно быть честным с партнёром и научиться говорить о своих желаниях, не обесценивая его старания.  

Кстати, недавно мы рассказывали о семи идеях для подарков, которые понравятся абсолютно каждому, – подробности здесь.  

# Новый год # калейдоскоп # Фотофакт

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