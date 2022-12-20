20 декабря Международный день солидарности людей. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 20 декабря, в Беларуси отмечается День сотрудника органов государственной безопасности, который известен как День чекиста еще с советских времен. Пройдя вековой путь, белорусский Комитет государственной безопасности стал мощной национальной спецслужбой, надежно защищающей интересы граждан и страны. В современных условиях, наряду с выполнением традиционных для спецслужбы функций разведки и контрразведки, органы государственной безопасности страны находятся на переднем крае борьбы с такими социально опасными явлениями, как терроризм, организованная и экономическая преступность, коррупция, наркобизнес. 20 декабря 1699 года российский царь Петр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление

20 декабря 1699 года российский царь Петр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 января. Своим указом Петр повелел 1 января 1700 года украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, в знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и столетием. На Красной площади был устроен фейерверк, пушечные и ружейные салюты, а москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов. Эти новые новогодние обычаи прижились довольно быстро, ведь в это время отмечается один из самых любимых периодов года – Большие зимние святки. И многие старые обряды – веселые карнавалы, проделки ряженых, катание на санях, полночные гадания и хороводы вокруг елки – хорошо вписались в ритуал встречи Нового года. С тех пор этот праздник закрепился в нашем календаре. 20 декабря в 1879 году американец Томас Эдисон провел демонстрацию работы лампы накаливания с угольной нитью

В этот день в 1879 году американец Томас Эдисон провел демонстрацию работы лампы накаливания с угольной нитью, что позже привело к созданию системы электрического освещения. Кстати, вот интересный факт о лампочках: в американском городке Ливермор на пожарной станции есть обычная лампочка, которая работает более 120 лет. Впервые ее включили летом 1901-го, а к настоящему моменту занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую долговечную. 20 декабря Международный день солидарности людей