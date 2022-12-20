Прямой эфир

20 декабря Международный день солидарности людей. Чем ещё известна эта дата?

20 декабря 2022 06:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня, 20 декабря, в Беларуси отмечается День сотрудника органов государственной безопасности, который известен как День чекиста еще с советских времен. Пройдя вековой путь, белорусский Комитет государственной безопасности стал мощной национальной спецслужбой, надежно защищающей интересы граждан и страны. В современных условиях, наряду с выполнением традиционных для спецслужбы функций разведки и контрразведки, органы государственной безопасности страны находятся на переднем крае борьбы с такими социально опасными явлениями, как терроризм, организованная и экономическая преступность, коррупция, наркобизнес.

20 декабря 1699 года российский царь Петр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление

20 декабря Международный день солидарности людей. Чем ещё известна эта дата?-1

20 декабря 1699 года российский царь Петр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 января. Своим указом Петр повелел 1 января 1700 года украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, в знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и столетием. На Красной площади был устроен фейерверк, пушечные и ружейные салюты, а москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов. Эти новые новогодние обычаи прижились довольно быстро, ведь в это время отмечается один из самых любимых периодов года – Большие зимние святки. И многие старые обряды – веселые карнавалы, проделки ряженых, катание на санях, полночные гадания и хороводы вокруг елки – хорошо вписались в ритуал встречи Нового года. С тех пор этот праздник закрепился в нашем календаре.

20 декабря в 1879 году американец Томас Эдисон провел демонстрацию работы лампы накаливания с угольной нитью

20 декабря Международный день солидарности людей. Чем ещё известна эта дата?-4

В этот день в 1879 году американец Томас Эдисон провел демонстрацию работы лампы накаливания с угольной нитью, что позже привело к созданию системы электрического освещения. Кстати, вот интересный факт о лампочках: в американском городке Ливермор на пожарной станции есть обычная лампочка, которая работает более 120 лет. Впервые ее включили летом 1901-го, а к настоящему моменту занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую долговечную.

20 декабря Международный день солидарности людей

20 декабря Международный день солидарности людей. Чем ещё известна эта дата?-7

20 декабря, начиная с 2006 года, по решению ООН отмечается Международный день солидарности людей. В современных непростых условиях общность людей считается жизненно необходимым и очень важным понятием. Именно в период расколов и разногласий люди должны сближаться друг с другом, коллективно решая возникающие глобальные проблемы. Взаимовыручка и взаимопомощь – базовые человеческие ценности. Международный день солидарности людей как раз и призван объединить граждан Земли в групповой ответственности и достижении общих благих целей.

И пусть сегодняшний день запомнится вам чем-то хорошим.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Томас Эдисон # Петр I # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Просят чистую одежду и пишут, что никогда не получают подарки. Посмотрите, что хотят европейские дети к Новому году
19 декабря 2022 15:23

Просят чистую одежду и пишут, что никогда не получают подарки. Посмотрите, что хотят европейские дети к Новому году

Кого ждёт любовь, а кому лучше отказаться от новых знакомств? Гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака
19 декабря 2022 10:34

Кого ждёт любовь, а кому лучше отказаться от новых знакомств? Гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака

Мать красит ребёнку еду в синий цвет. Вот почему
16 декабря 2022 15:53

Мать красит ребёнку еду в синий цвет. Вот почему