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Уильямс, Фостер, Кавилл. Вот как выглядели знаменитости до обретения славы

12 марта 2021 08:22
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В современном мире почти каждый человек носит с собой смартфон со множеством функций. Конечно, там есть и фотоаппарат, чтобы была возможность запечатлеть любой интересный момент. Теперь при желании можно делать хоть по нескольку сотен снимков в день. И, конечно, нет нехватки фотографий знаменитостей, если только они не предпочитают вести относительно закрытый образ жизни.

А вот снимков времён 20 века гораздо меньше. Зато и делались эти фотографии куда тщательнее. Вот как выглядели знаменитости до того, как о них узнал весь мир.

Робин Уильямс

Уильямс, Фостер, Кавилл. Вот как выглядели знаменитости до обретения славы -1

Фото: reddit.com/user/Kornichon

Леди Гага

Уильямс, Фостер, Кавилл. Вот как выглядели знаменитости до обретения славы -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале foreverlove329

Генри Кавилл

Уильямс, Фостер, Кавилл. Вот как выглядели знаменитости до обретения славы -7

Фото: instagram.com/henrycavill

Кристиан Бэйл

Уильямс, Фостер, Кавилл. Вот как выглядели знаменитости до обретения славы -10

Фото: reddit.com/user/Iamnotarobot1984

Анджелина Джоли

Уильямс, Фостер, Кавилл. Вот как выглядели знаменитости до обретения славы -13

Фото: imgur.com

Морган Фримен

Уильямс, Фостер, Кавилл. Вот как выглядели знаменитости до обретения славы -16

Фото: instagram.com/morganfreeman

Джоди Фостер

Уильямс, Фостер, Кавилл. Вот как выглядели знаменитости до обретения славы -19

Фото: reddit.com/user/LivingProof333

Ранее мы рассказывали про актёров, которые начали карьеру ещё детьми. Сможете узнать знаменитостей в их первых ролях (здесь подробнее)?

# Звезды # калейдоскоп # Робин Уильямс # Леди Гага # Генри Кавилл # Анджелина Джоли # Джоди Фостер # Фотофакт

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