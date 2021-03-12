Уильямс, Фостер, Кавилл. Вот как выглядели знаменитости до обретения славы

В современном мире почти каждый человек носит с собой смартфон со множеством функций. Конечно, там есть и фотоаппарат, чтобы была возможность запечатлеть любой интересный момент. Теперь при желании можно делать хоть по нескольку сотен снимков в день. И, конечно, нет нехватки фотографий знаменитостей, если только они не предпочитают вести относительно закрытый образ жизни.

А вот снимков времён 20 века гораздо меньше. Зато и делались эти фотографии куда тщательнее. Вот как выглядели знаменитости до того, как о них узнал весь мир.

Робин Уильямс