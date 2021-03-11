Парк развлечений сделал скидку для женщин, но ситуация пошла не по плану. Воспользоваться бонусом захотел мужчина

Парк развлечений захотел порадовать прекрасную половину человечества и предложил скидки женщинам по случаю 8 Марта. Но такая несправедливость возмутила мужчину.

Фото: ctwant.com

Как сообщает Oriental Daily, забавный случай произошёл 8 марта в китайском городе Сиань. В этот день парк аттракционов продавал женщинам билеты за полцены. Всё шло хорошо, пока возле кассы одну из «посетительниц» внезапно не задержал охранник.

Фото: tw.news.yahoo.com

«Почему вы не впускаете меня? Как вы можете доказать, что я не женщина?» – закричал человек.

Фото: tw.news.yahoo.com

Испытывая сильное негодование, он сорвал с себя головной убор, чтобы показать свои волосы, но затем произошло непредвиденное. Вместе со шляпой снялся и парик. После этого разоблачённый несостоявшийся посетитель ушёл, вероятно, сказав что-то вроде «ой, всё».

Фото: tw.news.yahoo.com

Однако инцидент не только не вызвал никаких проблем, но ещё и повеселил очевидцев. В итоге сотрудники парка связались с мужчиной и предложили ему повторить выступление на камеру – чтобы снять рекламный ролик. Парень согласился и в награду всё-таки получил возможность повеселиться в парке за полцены.

Фото: ctwant.com