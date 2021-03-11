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Парк развлечений сделал скидку для женщин, но ситуация пошла не по плану. Воспользоваться бонусом захотел мужчина

11 марта 2021 14:23
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Парк развлечений захотел порадовать прекрасную половину человечества и предложил скидки женщинам по случаю 8 Марта. Но такая несправедливость возмутила мужчину. 

Парк развлечений сделал скидку для женщин, но ситуация пошла не по плану. Воспользоваться бонусом захотел мужчина -1

Фото: ctwant.com 

Как сообщает Oriental Daily, забавный случай произошёл 8 марта в китайском городе Сиань. В этот день парк аттракционов продавал женщинам билеты за полцены. Всё шло хорошо, пока возле кассы одну из «посетительниц» внезапно не задержал охранник. 

Парк развлечений сделал скидку для женщин, но ситуация пошла не по плану. Воспользоваться бонусом захотел мужчина -4

Фото: tw.news.yahoo.com 

«Почему вы не впускаете меня? Как вы можете доказать, что я не женщина?» – закричал человек. 

Парк развлечений сделал скидку для женщин, но ситуация пошла не по плану. Воспользоваться бонусом захотел мужчина -7

Фото: tw.news.yahoo.com 

Испытывая сильное негодование, он сорвал с себя головной убор, чтобы показать свои волосы, но затем произошло непредвиденное. Вместе со шляпой снялся и парик. После этого разоблачённый несостоявшийся посетитель ушёл, вероятно, сказав что-то вроде «ой, всё». 

Парк развлечений сделал скидку для женщин, но ситуация пошла не по плану. Воспользоваться бонусом захотел мужчина -10

Фото: tw.news.yahoo.com 

Однако инцидент не только не вызвал никаких проблем, но ещё и повеселил очевидцев. В итоге сотрудники парка связались с мужчиной и предложили ему повторить выступление на камеру – чтобы снять рекламный ролик. Парень согласился и в награду всё-таки получил возможность повеселиться в парке за полцены. 

Парк развлечений сделал скидку для женщин, но ситуация пошла не по плану. Воспользоваться бонусом захотел мужчина -13

Фото: ctwant.com 

Кстати, ранее мы рассказывали про парня, который захотел познакомиться с симпатичной девушкой. Увы, у неё оказались усы и борода – здесь подробнее

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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