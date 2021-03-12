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Маленькие сёстры впервые увидели отца без бороды. И к такому они готовы не были

12 марта 2021 06:49
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Отец двух маленьких дочерей захотел сменить имидж и побриться. Вот только сёстры отказались признавать в этом дяде своего папу. 

Пользователь TikTok Джонатан Нормойл из американского города Гров Сити долгое время предпочитал ходить с бородой. Именно бородатым его видели его девушка Эллисон и их старшая дочь. В 2018 году пара поженилась и задумалась о пополнении в семье. 

Маленькие сёстры впервые увидели отца без бороды. И к такому они готовы не были -1

Фото: facebook.com/jonathan.normoyle.3

И вот в 2020 году у супругов Нормойл родились близняшки. Всё это время девочки видели папу исключительно с бородой. Но не так давно Джонатан впервые за долгое время побрился. И когда мужчина пошёл поиграть с дочками, то понял, что они его не узнают. 

Маленькие сёстры впервые увидели отца без бороды. И к такому они готовы не были -4

Фото: facebook.com/jonathan.normoyle.3

Это казалось настолько смешным, что Нормойл позвал жену и предложил ей снять видео, которое впоследствии набрало более 8,6 миллиона просмотров. Стоило Джонатону поздороваться и спросить у одной из девочек, как у неё дела, как она тут же расплакалась. 

Маленькие сёстры впервые увидели отца без бороды. И к такому они готовы не были -7

Фото: tiktok.com/@jonathannormoyle1 

Дальше – больше. Мужчина протянул руки к дочери, но другая девочка сурово заслонила сестру. Однако вскоре мужество оставило малышку, и она тоже расплакалась. Похоже, теперь Нормойлу придётся заново завоёвывать доверие своих детей. 

Маленькие сёстры впервые увидели отца без бороды. И к такому они готовы не были -10

Фото: tiktok.com/@jonathannormoyle1 

Кстати, ранее мы рассказывали о парне, который тоже захотел побриться впервые за долгое время. Дочка его узнала, а вот жена поняла, что знать не желает этого гладковыбритого человека – подробнее здесь

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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