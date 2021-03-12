Маленькие сёстры впервые увидели отца без бороды. И к такому они готовы не были

Отец двух маленьких дочерей захотел сменить имидж и побриться. Вот только сёстры отказались признавать в этом дяде своего папу.

Пользователь TikTok Джонатан Нормойл из американского города Гров Сити долгое время предпочитал ходить с бородой. Именно бородатым его видели его девушка Эллисон и их старшая дочь. В 2018 году пара поженилась и задумалась о пополнении в семье.