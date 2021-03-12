Маленькие сёстры впервые увидели отца без бороды. И к такому они готовы не были
Отец двух маленьких дочерей захотел сменить имидж и побриться. Вот только сёстры отказались признавать в этом дяде своего папу.
Пользователь TikTok Джонатан Нормойл из американского города Гров Сити долгое время предпочитал ходить с бородой. Именно бородатым его видели его девушка Эллисон и их старшая дочь. В 2018 году пара поженилась и задумалась о пополнении в семье.
Фото: facebook.com/jonathan.normoyle.3
И вот в 2020 году у супругов Нормойл родились близняшки. Всё это время девочки видели папу исключительно с бородой. Но не так давно Джонатан впервые за долгое время побрился. И когда мужчина пошёл поиграть с дочками, то понял, что они его не узнают.
Фото: facebook.com/jonathan.normoyle.3
Это казалось настолько смешным, что Нормойл позвал жену и предложил ей снять видео, которое впоследствии набрало более 8,6 миллиона просмотров. Стоило Джонатону поздороваться и спросить у одной из девочек, как у неё дела, как она тут же расплакалась.
Фото: tiktok.com/@jonathannormoyle1
Дальше – больше. Мужчина протянул руки к дочери, но другая девочка сурово заслонила сестру. Однако вскоре мужество оставило малышку, и она тоже расплакалась. Похоже, теперь Нормойлу придётся заново завоёвывать доверие своих детей.
Фото: tiktok.com/@jonathannormoyle1
Кстати, ранее мы рассказывали о парне, который тоже захотел побриться впервые за долгое время. Дочка его узнала, а вот жена поняла, что знать не желает этого гладковыбритого человека – подробнее здесь.