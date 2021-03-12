«Мы горим, тонем и на машинах переворачиваемся». Белорусский каскадёр – об особенностях и трудностях работы

Смотря фильмы в детстве, многие мечтали так же: выпрыгивать из горящих зданий, участвовать в гонках и сражаться со злодеями. Только потом узнаешь: все это делают специально обученные люди – каскадеры.

Роман Королев, председатель Гильдии каскадеров Союза Кинематографистов:

Каскадер – профессия очень интересная, на самом деле. Самое главное – знать всему меру, потому что без меры все это очень опасно и даже не нужно. Профессия каскадера в Беларуси, как и многие другие профессии в кино, сегодня не так востребована, как хотелось бы.

Большинство любителей трюков вне кадра заняты совсем не связанным с риском делом. Встретить можно тренера, циркача, пловца и даже танцора. Но стать каскадером может далеко не каждый. Роман Королев:

У меня в отряде сегодня нет ни одного каскадера, который не имел бы высококвалифицированного навыка. Мастер спорта – это самый минимальный навык, уже пошли чемпионы, бывшие чемпионы, олимпийские чемпионы.

Высокий риск травм, безусловно, сопровождает каскадеров, но и графика присутствует повсеместно, с ней фильм зрелищнее. Выполняющих кульбиты на хромакее, так называемом «зеленом фоне», каскадеров могут вставить в любую локацию. Затирание трюков, дорисовка огня и размножение участников боя – тоже графика. Роман Королев:

Мы стараемся специализироваться на разных трюках: мы горим, тонем и на машинах переворачиваемся. Все зависит от того технического состояния, которое позволяет это сделать. Сегодня трюки – это не просто пришел с матом и защитой попадал, в драке поучаствовал. Это больше похоже на спортивную массовку.

Любое падение чревато для здоровья, а каскадер должен падать многократно в течение смены. Техника выполнения трюков – далеко не все, что требуется от любителей риска. Важно эффектно перевоплощаться в актера, заменяя его в кадре. Роман Королев:

Повторить его походку или повторить его мимику, культуру движения очень сложно. Надо подстраиваться, если ты этого не сделаешь, то ты можешь просто испортить кадр.

Пандемия коронавируса, безусловно, выбила из колеи киношный мир. И сейчас гильдия каскадеров ждет новый узбекский проект о снайперах.

Роман Королев:

Я вижу, что к нам едут снимать военное кино, потому что у нас есть для этого хорошие ресурсы, база. На «Беларусьфильм» есть прекрасная база по военному оружию, форме, костюмам, есть прекрасные актеры и мы стараемся быть не хуже.

Самые интересные трюки – это сложнопостановочные, технические трюки, связанные с машинами, с огнем, с каскадными высотными падениями. Мы сегодня очень хорошо осваиваем высотные падения с летательных аппаратов.