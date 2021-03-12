Прямой эфир

«Мы горим, тонем и на машинах переворачиваемся». Белорусский каскадёр – об особенностях и трудностях работы

12 марта 2021 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Смотря фильмы в детстве, многие мечтали так же: выпрыгивать из горящих зданий, участвовать в гонках и сражаться со злодеями. Только потом узнаешь: все это делают специально обученные люди – каскадеры.

«Мы горим, тонем и на машинах переворачиваемся». Белорусский каскадёр – об особенностях и трудностях работы -1

Роман Королев, председатель Гильдии каскадеров Союза Кинематографистов:
Каскадер – профессия очень интересная, на самом деле. Самое главное – знать всему меру, потому что без меры все это очень опасно и даже не нужно. Профессия каскадера в Беларуси, как и многие другие профессии в кино, сегодня не так востребована, как хотелось бы.

«Мы горим, тонем и на машинах переворачиваемся». Белорусский каскадёр – об особенностях и трудностях работы -4

Большинство любителей трюков вне кадра заняты совсем не связанным с риском делом. Встретить можно тренера, циркача, пловца и даже танцора. Но стать каскадером может далеко не каждый.

Роман Королев:
У меня в отряде сегодня нет ни одного каскадера, который не имел бы высококвалифицированного навыка. Мастер спорта – это самый минимальный навык, уже пошли чемпионы, бывшие чемпионы, олимпийские чемпионы.

«Мы горим, тонем и на машинах переворачиваемся». Белорусский каскадёр – об особенностях и трудностях работы -7

Высокий риск травм, безусловно, сопровождает каскадеров, но и графика присутствует повсеместно, с ней фильм зрелищнее. Выполняющих кульбиты на хромакее, так называемом «зеленом фоне», каскадеров могут вставить в любую локацию. Затирание трюков, дорисовка огня и размножение участников боя – тоже графика.

Роман Королев:
Мы стараемся специализироваться на разных трюках: мы горим, тонем и на машинах переворачиваемся. Все зависит от того технического состояния, которое позволяет это сделать. Сегодня трюки – это не просто пришел с матом и защитой попадал, в драке поучаствовал. Это больше похоже на спортивную массовку.

«Мы горим, тонем и на машинах переворачиваемся». Белорусский каскадёр – об особенностях и трудностях работы -10

Любое падение чревато для здоровья, а каскадер должен падать многократно в течение смены. Техника выполнения трюков – далеко не все, что требуется от любителей риска. Важно эффектно перевоплощаться в актера, заменяя его в кадре.

Роман Королев:
Повторить его походку или повторить его мимику, культуру движения очень сложно. Надо подстраиваться, если ты этого не сделаешь, то ты можешь просто испортить кадр.

«Мы горим, тонем и на машинах переворачиваемся». Белорусский каскадёр – об особенностях и трудностях работы -13

Пандемия коронавируса, безусловно, выбила из колеи киношный мир. И сейчас гильдия каскадеров ждет новый узбекский проект о снайперах.

«Мы горим, тонем и на машинах переворачиваемся». Белорусский каскадёр – об особенностях и трудностях работы -16

Роман Королев:
Я вижу, что к нам едут снимать военное кино, потому что у нас есть для этого хорошие ресурсы, база. На «Беларусьфильм» есть прекрасная база по военному оружию, форме, костюмам, есть прекрасные актеры и мы стараемся быть не хуже.

«Мы горим, тонем и на машинах переворачиваемся». Белорусский каскадёр – об особенностях и трудностях работы -19

Самые интересные трюки – это сложнопостановочные, технические трюки, связанные с машинами, с огнем, с каскадными высотными падениями. Мы сегодня очень хорошо осваиваем высотные падения с летательных аппаратов.

«Мы горим, тонем и на машинах переворачиваемся». Белорусский каскадёр – об особенностях и трудностях работы -22

Описать экшн-фильмы можно так: увлекательно и опасно. А самый необычный трюк еще не выполнен.

# Кино # калейдоскоп # Роман Королев # Кристина Сушкевич # Фотофакт # Кино

Другие новости рубрики

Все новости
Маленькие сёстры впервые увидели отца без бороды. И к такому они готовы не были
12 марта 2021 06:49

Маленькие сёстры впервые увидели отца без бороды. И к такому они готовы не были

Парк развлечений сделал скидку для женщин, но ситуация пошла не по плану. Воспользоваться бонусом захотел мужчина
11 марта 2021 14:23

Парк развлечений сделал скидку для женщин, но ситуация пошла не по плану. Воспользоваться бонусом захотел мужчина

Мужчина простил родственникам долги, а они обиделись и предложили вернуть
11 марта 2021 13:55

Мужчина простил родственникам долги, а они обиделись и предложили вернуть