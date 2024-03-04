Диетолог рассказала, чем опасны сахарозаменители

У человека может развиться сахарный диабет, если он употребляет три-шесть ложек сахара в день. Вместо него некоторые люди добавляют стевию, сукралозу или аспартам, пишет РИА Новости. Однако исследования говорят, что сахарозаменители так же, как и сахар, увеличивают риск развития диабета. От сахара этот риск в два раза выше. Стоит аккуратно употреблять любые заменители, так как они могут негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта.

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