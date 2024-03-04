Диетолог рассказала, чем опасны сахарозаменители

Многие люди переходят на сахарозаменители, чтобы уменьшить употребление сахара. Диетолог Наталья Павлюк рассказала, на самом ли деле заменители сахара безопасны.
Многие люди переходят на сахарозаменители, чтобы уменьшить употребление сахара. Диетолог Наталья Павлюк рассказала, на самом ли деле заменители сахара безопасны.
Фото: Рixabay
У человека может развиться сахарный диабет, если он употребляет три-шесть ложек сахара в день. Вместо него некоторые люди добавляют стевию, сукралозу или аспартам, пишет РИА Новости. Однако исследования говорят, что сахарозаменители так же, как и сахар, увеличивают риск развития диабета. От сахара этот риск в два раза выше. Стоит аккуратно употреблять любые заменители, так как они могут негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта.
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