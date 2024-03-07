Как хранить бананы, чтобы они не чернели в течение 10 дней

Эксперт по питанию рассказала, как правильно хранить бананы, чтобы они оставались свежими и не чернели в течение длительного времени.

Чтобы ускорить созревание зеленых бананов, упакуйте их в пакет. А когда они созреют, положите в холодильник отдельно от других фруктов, передает The Daily Star. По словам специалиста, холод предотвращает дальнейшее созревание и сохраняет их свежими до 10 дней.

А если бананы уже почернели, плоды можно порезать и заморозить, чтобы в дальнейшем использовать для приготовления смузи, домашнего мороженого и других блюд.

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