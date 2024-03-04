Онколог ответила, может ли травмирование родинок привести к раку

Врач-онколог Суна Исакова ответила на популярный вопрос, может ли травмирование родинок привести к онкологии.
Врач-онколог Суна Исакова ответила на популярный вопрос, может ли травмирование родинок привести к онкологии.
Фото: Рixabay
Среди людей распространено мнение о том, что если периодически задевать родинку, то это может привести к развитию рака. Однако специалист считает это мнение ошибочным. На данный момент в медицине не существует доказательств того, что травматизация родинок приводит к меланоме, передает РИА Новости.
Тем не менее стоит внимательно относиться к любым изменениям на родинках. Если вы заметили, что образование стало ассиметричным, изменило цвет, стало разноцветным или начало быстро расти, нужно срочно обратиться к врачу, он оценит состояние и сделает заключение.
Для профилактики врач рекомендует круглый год использовать солнцезащитные средства и исключить посещение солярия. Летом лучше избегать нахождения на солнце с 10 до 16 часов. Удалять родинки можно только по косметическим показаниям. Исключение – гигантские невусы, которые занимают более 5% тела, так как риск их перерождения в меланому может достигать 20%.
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