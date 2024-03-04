Прямой эфир

Онколог ответила, может ли травмирование родинок привести к раку

04 марта 2024 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Врач-онколог Суна Исакова ответила на популярный вопрос, может ли травмирование родинок привести к онкологии.

Онколог ответила, может ли травмирование родинок привести к раку-1


Фото: Рixabay

Среди людей распространено мнение о том, что если периодически задевать родинку, то это может привести к развитию рака. Однако специалист считает это мнение ошибочным. На данный момент в медицине не существует доказательств того, что травматизация родинок приводит к меланоме, передает РИА Новости.

Тем не менее стоит внимательно относиться к любым изменениям на родинках. Если вы заметили, что образование стало ассиметричным, изменило цвет, стало разноцветным или начало быстро расти, нужно срочно обратиться к врачу, он оценит состояние и сделает заключение.

Для профилактики врач рекомендует круглый год использовать солнцезащитные средства и исключить посещение солярия. Летом лучше избегать нахождения на солнце с 10 до 16 часов. Удалять родинки можно только по косметическим показаниям. Исключение гигантские невусы, которые занимают более 5% тела, так как риск их перерождения в меланому может достигать 20%.

Читайте также:

Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

Специалист назвала привычку, которая помогает бороться с напряжением и стрессом

Визажист назвала ошибку в хранении косметики, которую совершают многие

# Медицина # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Визажист назвала ошибку в хранении косметики, которую совершают многие
01 марта 2024 13:08

Визажист назвала ошибку в хранении косметики, которую совершают многие

Специалист назвала привычку, которая помогает бороться с напряжением и стрессом
01 марта 2024 08:17

Специалист назвала привычку, которая помогает бороться с напряжением и стрессом

Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке
29 февраля 2024 11:12

Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке