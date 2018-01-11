«Кому нужен Оскар? Королева». Актриса Джессика Честейн не моргала две минуты на телешоу

Новости США. Американская актриса Джессика Честейн не моргала две минуты. Звезда фильмов «Интерстеллар», «Марсианин», «Самый пьяный округ в мире» на прошлой неделе стала гостьей популярного испанского телешоу El Hormiguero. Девушке предложили проверить, сколько она сможет не моргать. Актриса выдержала 2 минуты и 2 секунды. И поставила рекорд программы. Она обошла предыдущую рекордсменку Маргарет Куэлли с её результатом в 1 минуту 14 секунд. «Здесь очень много воздуха и у меня все болит, но я буду продолжать до двух минут, чтобы никто не смог побить мой рекорд», – сказала Джессика Честейн. 11 января на экраны вышел фильм Аарона Соркина «Большая игра». Честейн сыграла в фильме организатора закрытых игр в покер (читать далее).

На странице в Twitter, посвящённой Джессике Честейн, было размещено видео с этим фрагментом из телешоу. Ролик уже посмотрели более 179 тысяч раз. Зрители не смогли удержаться от комментариев. «Кому нужен Оскар? Королева», «Она моргнула на 24 секунде? Тем не менее, это всё равно рекорд, пусть и не 2 минуты», «Актер работает со своим телом», «Я ни разу не моргнул, наблюдая за этим». Мировой рекорд по неморганию американская актриса не побила. Майкл Томас из Флориды держал глаза открытыми 1 час 5 секунд. Джудио Джейми из Колорадо смог не моргать 1 час 5 минут 11 секунд. Солдат ВМФ из Китая стоял с открытыми глазами 57 минут и 24 секунды.