Начните год правильно: 10 простых привычек для хорошего настроения и самочувствия

Мы часто даем себе клятву в понедельник начать новую жизнь. 1 января выпало в нынешнем году на первый день недели – чем не повод начать следовать нескольким полезным правилам с нового года.

Pink.rbc.ru собрал простые и полезные привычки, с которых можно начать год. Они не требуют много сил и времени, но помогут улучшить самочувствие и настроение.

1. Вести дневник настроения

Он нужен для того, чтобы отмечать настроение в разное время дня, недели и сезона. Это помогает следить за состоянием организма. Можно скачать приложение на смартфон и отмечать настроение, а можно нарисовать бумажный вариант – разделить день на четыре части (утро, день, вечер, ночь) и закрашивать разными цветами настроение (от спокойного до экстремального). Можно также помечать, какие события могут привести к конкретному настроению.

Это поможет отследить ваше самочувствие и контролировать его.

2. Стоять пять минут в планке каждое утро

Данное упражнение поможет укрепить тело и выработать дисциплину и выносливость. Планка помогает подтянуть мышцы живота, рук, спины и ног. Многим сразу не удастся выстоять пять минут, поэтому можно начать со стойки, которая дается со значительным усилием по времени – это может быть и 30 секунд и 2 минуты, и постепенно увеличивать продолжительность стойки. Для упражнения важна регулярность.

Белорусская модель Катя Жаркова запустила челлендж, который продолжается уже почти год. Девушка регулярно выкладывает видео, на которых она стоит в планке во всевозможных локациях, а в подписи Жаркова рассказывает о пользе упражнения.

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3. Медитировать по 10 минут утром или на ночь

Медитация способна улучшить работу мозга, развивает стрессоустойчивость, эмпатию и помогает отдохнуть.

Нужно найти спокойное и тихое место. Сядьте в расслабленную позу и начните спокойно и ровно дышать – сосредоточьтесь на дыхании. Нужно постараться освободить голову от мыслей и ни о чем не думать. Можно начать упражняться с 10 минут в день и через некоторое время вы сможете увеличить промежутки.

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