Учёные: курильщики хуже чувствуют вкус еды

Новости Великобритании. Курение ослабляет вкусовые рецепторы. К такому выводу пришли учёные из Великобритании после ряда исследований.

По информации Daily Mail, дискомфорт после прекращения курения может длиться до трёх месяцев. Как рассказывает доктор Суреш Багг, бросивший курить становится раздражительнее, у него снижается концентрация внимания, возникают головные боли, повышенный аппетит и человек становится капризнее.

Также после отказа от курения усиливается голод. По словам доктора Суреша, табачный дым негативно воздействует на рецепторы. И это снижает аппетит. Но когда человек прекращает курить, чувствительность его вкусовых рецепторов возвращается к норме.

Отказавшийся от курения человек может быстро поправиться не только из-за повышенного аппетита. Курение ускоряет обменные процессы в организме, а когда курящий завязывает с привычкой, метаболизм тоже замедляется.

Никотин выводится из тела человека за 72 часа. Сложнее всего продержаться второй и третий день после прекращения курения. Следует отвлечь себя физическими упражнениями, стараться есть орехи и фрукты вместо шоколада.

Избавившись от одной вредной привычки, можно завести десять полезных. Медитировать, делать зарядку и гулять.