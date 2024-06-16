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Лучшее время для посадки овощей и декоративных растений – лунный календарь на середину июня

16 июня 2024 09:02
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус».

15-16 июня: Луна в Весах. Благоприятный период для посадки декоративных растений, цветов и кустарников. Одной из ключевых процедур в настоящее время является окучивание таких культур, как картофель, помидоры, перец, баклажаны и огурцы. Хотя наземная часть этих растений нуждается в тепле для активного роста, их корневая система может быть чувствительна к перегреву. Будьте также осторожны, чтобы не повредить корни во время окучивания, особенно у молодых растений.

Лучшее время для посадки овощей и декоративных растений – лунный календарь на середину июня-1

17-19 июня: Луна в Скорпионе. Это время для посадки всех видов овощей, особенно выращиваемых для уборки плодов таких, как помидоры, огурцы и перец. Подкормка клубники в середине июня, в частности 17-19 числа, может значительно улучшить качество и вкус ее ягод. В настоящее время растение активно формирует плоды, поэтому важно обеспечить ему необходимые питательные вещества для обогащения ягод сахаром и питательными свойствами. Хорошо подкормленная клубника имеет большую устойчивость к заболеваниям и вредителям. Для этого можно использовать специальное удобрение.

Лучшее время для посадки овощей и декоративных растений – лунный календарь на середину июня-4

20-22 июня: Луна в Стрельце. Неблагоприятное время для посадки. Можно заняться обработкой почвы, подготовкой к посадкам и сбором урожая. Рекомендовано в этот период обратить особое внимание на борьбу с вредителями в саду или огороде. Этот период чрезвычайно эффективен именно для контроля, поскольку многие из насекомых активны.

График подкормок овощей в июне: какие культуры нуждаются в дополнительной обработке?

# Лунный календарь # калейдоскоп # Ольга Войтенкова

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