Какие работы лучше всего проводить в саду и огороде в начале июля? Лунный календарь

И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем!

1 июля. Работы в саду начните с высаживания кустарников, лиан и деревьев. Они дадут урожай раньше обычного, а плоды будут крупными, ароматными, пригодными для всех видов переработки. Можно заняться укоренением черенков и летней прививкой. В огороде 1 июля – отличный день для посадки и посева всех видов культурных растений. Особенно хороши будут корнеплоды и листовые растения. Приступайте к посеву многолетних травянистых видов. Собирайте урожай без ограничений.

2 июля. В саду продолжайте сажать, отделять отводки от растений и переносите их на постоянное место. Хороший результат даст нарезка и укоренение черенков, а также посадка косточек фруктов. Собранный урожай в этот день можно транспортировать и хранить. В огороде приветствуется как посадка, так и посев. А вот обработку против вредителей пока отложите. При сборе урожая учтите, что корнеплоды будут плохо храниться, а томаты, перцы, бахчевые культуры и зелень можно заготавливать впрок.

3 июля. Полностью откажитесь от всех видов работ по обрезке в саду. В этот день возможна лишь побелка штамбов и обработка ядохимикатами со строгим соблюдением инструкции. Что касается огородных планов – лучшим будет заняться обработкой растений против вредителей, сбором урожая и прополкой. Растения в этот день будут очень чувствительны к повреждениям, поэтому сорняки долго не смогут вырасти снова. Нельзя 3 июля проводить обильный полив. 4 июля. В саду в этот день прикопайте ветки крыжовника, смородины и других кустарников для получения сортовых саженцев. Высаживайте укорененные черенки и молодые растения. Нельзя 4 июля проводить даже санитарную обрезку. Зато приветствуется сбор урожая. В огороде приступайте к посеву скороспелых культур, корнеплодов и многолетников. Допустим в этот период и сбор урожая.