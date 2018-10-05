Учёные рассказали о вреде и пользе лапши быстрого приготовления

Новости России. Учёные выяснили, вредно ли употреблять лапшу быстрого приготовления.

Как сообщается на сайте СибГУ им. М.Ф. Решетнева, если не злоупотреблять макаронным изделием, то здоровью не будет нанесён ущерб.

Исследование было решено провести из-за сложившегося мнения об опасности употребления лапши быстрого приготовления для здоровья. Продукт также обвиняли в том, что он вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта.

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Чтобы развеять мифы, учёные проанализировали состав лапши. Во-первых, в ней содержится пшеничная мука. Исследователи признают, что белая мука мало полезна для организма. Мука состоит из перемолотых зёрен, которые в процессе переработки теряют часть клетчатки и витаминов. Поэтому учёные рекомендуют употреблять цельнозерновую муку.

Во-вторых, в лапшу добавляются соль, крахмал и пальмовое масло. Про соль и крахмал исследователи подробнее не говорят. Насчёт пальмового масла упоминают, что в нём есть насыщенные жиры, которые способствуют образованию атеросклеротических бляшек, что может приводить к ишемической болезни сердца. Тем не менее, учёные считают, что вреда здоровому организму пальмовое масло не принесёт.

В третьих, в продукте содержится полифосфат натрия, который нужен для регулирования кислотности.

В четвёртых, в лапше есть сорбиновая и бензойная кислоты. Эти природные соединения имеются в ягодах. Обе кислоты являются консервантами, которые позволяют пище дольше храниться.

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В пятых, в макароны быстрого приготовления добавляется глутомат натрия, тот самый. Впрочем, отмечают учёные, в бифштексе этой соли намного больше.

В шестых, мальтодекстрин или, другими словами, патока. Это вещество получают из кукурузного крахмала. Патока широко применяется для приготовления продуктов для детей и диетического питания.

«В ложке – лекарство, а в чашке – яд», – подытожила одна из исследователей.

По её словам, всё входящее в состав лапши быстрого приготовления не наносит ущерб организму. Но исследователь подчёркивает, что речь идёт о разовом употреблении. Постоянно есть одну лапшу нельзя, т. к. организм не сможет получать достаточно белков и жиров. В рацион должны входить овощи, фрукты, мясо.