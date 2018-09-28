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Названы продукты, регулярное употребление которых улучшает настроение

28 сентября 2018 13:56
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Новости Великобритании. Учёные назвали продукты, которые улучшают настроение.  

Как сообщается в научном журнале British Journal of Health Psychology, употребление фруктов и овощей ассоциируется у людей с приподнятым настроением, ощущением благополучия, умиротворения, повышенной энергии.  

Названы продукты, которые помогут снизить риск инсульта и инфаркта  

В своём исследовании учёные основывались на информации 405 людей, которые 13 дней заполняли онлайн-дневник питания. В нём указывались все съедаемые продукты.  

Параллельно с этим дневником испытуемые заполняли отчёт по своему психологическому самочувствию и оценивали свою умственную деятельность.  

Ознакомившись с результатами, учёные пришли к выводу, что между потреблением съедобных растений и хорошим настроением есть прямая связь.  

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Выяснилось, что если съедать около 0,8 кг овощей и фруктов в день, то укрепится не только физическое здоровье человека, но и его общее ощущение удовлетворения жизнью. Также поедание овощей/фруктов стимулировало творческое мышление и любопытство.  

# Ученые

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