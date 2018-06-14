Учёные БГУ разработали «биоплёнку», которая позволит сохранять свежесть продуктов

Новости Беларуси. Учёные БГУ разработали безвредную «биопленку»: на скоропортящиеся продукты с помощью распылителя наносят специальный состав, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анна Чубарова, старший научный сотрудник «НИЛ прикладных проблем биологии»:

Вещество, из которого изготавливается «биопленка»​​​​​ никак не влияет на наш организм и даже немножко... Есть некое полезное свойство, поскольку может проявлять свойство, похожее на клетчатку.

Экологически чистая «пленка» позволит сохранить свежеть фруктов и овощей, мяса и полуфабрикатов. Ученые выпустили пробную партию новинки, аналогов которой пока нет. Разработчики из БГУ уже подали заявку на патент.