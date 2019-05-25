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Учёные рассказали о самом опасном виде курения

25 мая 2019 08:24
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Новости США. Сотрудники Медицинского университета Южной Каролины выяснили, что самыми вредными для здоровья сигаретами являются те, у которых отсутствует фильтр.  

Как сообщает Medical Xpress, учёные изучили данные 14 тысяч курильщиков от 55 до 74 лет со стажем курения не менее 30 лет. Исследователей интересовал вопрос, сколько сигарет и какие именно выкуривают люди, а также как это сказывается на их самочувствии.  

Исследование показало, что нефильтрованные сигареты повышают риск смерти от рака лёгких примерно в два раза и увеличивают вероятность смерти на 30%.  

Назван неожиданный вред всего одной выкуренной сигареты в день – учёные  

Эксперты отметили, что курение сигарет с фильтром вовсе не является безопасным. И даже «лёгкие», «сверхлёгкие» и ментоловые сигареты повышают вероятность развития рака лёгких так же, как и обычные сигареты с фильтром.  

Учёные напоминают, что 90% случаев появления рака лёгких вызваны курением. Поэтому лучше завязывать с этой вредной привычкой. Кстати, недавно исследователи придумали, как легче отказаться от сигарет.  

Бросать курить нужно вместе с кем-нибудь – здесь подробнее.  

# Ученые # калейдоскоп

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