Названы победители шестого сезона шоу «Голос.Дети»

Новости России. В шестом сезоне шоу «Голос.Дети» все финалисты стали победителями. Такое решение было принято во время спецвыпуска проекта.

Как сообщает РИА Новости, повторное голосование не проводилось, поскольку в данной ситуации это посчиталось неуместным. В спецвыпуске программы приняли участие все финалисты, кроме Микеллы Абрамовой.

Все девять победителей шестого сезона проекта «Голос.Дети» получили приз в миллион российских рублей, а также возможность записаться в студии «Universal Music Group».

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