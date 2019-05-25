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Названы победители шестого сезона шоу «Голос.Дети»

25 мая 2019 06:47
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Новости России. В шестом сезоне шоу «Голос.Дети» все финалисты стали победителями. Такое решение было принято во время спецвыпуска проекта.  

Как сообщает РИА Новости, повторное голосование не проводилось, поскольку в данной ситуации это посчиталось неуместным. В спецвыпуске программы приняли участие все финалисты, кроме Микеллы Абрамовой.  

Все девять победителей шестого сезона проекта «Голос.Дети» получили приз в миллион российских рублей, а также возможность записаться в студии «Universal Music Group».  

Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в «Голос.Дети»  

Названы победители шестого сезона шоу «Голос.Дети»-1

Фото: instagram.com/voice1tv  

Отмечается, что на этом шоу не заканчивается, в следующем году будет 7 сезон.  

Ранее сообщалось, что в финале «Голос.Дети» с 53% голосов победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Это вызвало недоверие у зрителей, в соцсетях они попросили перепроверить результаты голосования. Просьба зрителей была удовлетворена.  

В ходе проверки компания Group-IB выявила накрутку голосов, поэтому результаты финала шоу «Голос.Дети» были отменены, а финалистов проекта пригласили на спецвыпуск, в котором и определились победители.  

# Скандал # калейдоскоп # Алсу # Микелла Абрамова

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