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Euronews презентовал новый ролик о Беларуси – теперь о Беловежской пуще

24 мая 2019 15:59
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Новости Беларуси. Euronews презентовал очередной ролик о Беларуси – на этот раз о Беловежской пуще, которая является старейшим заповедником в Европе и одним из старейших в мире.  

Беловежская пуща – это дом для многих животных, но настоящий символ заповедника – зубры. Кроме того, это место также является популярным направлением для любителей экотуризма. 

Euronews презентовал новый ролик о Беларуси – теперь о Беловежской пуще-1

Скриншот из видео, опубликованного на ru.euronews.com

Елена Кузьмицкая, эксперт заповедника:
В Беловежской пуще мы прилагаем огромные усилия для сохранения тех видов животных, которые занесены в Красную Книгу Республики Беларусь. Одним из таких животных является зубр. Это – символ Беловежской пущи, это самое древнее животное, которое ранее населяло всю территорию Европы, но сейчас оно может быть найдено только здесь, в нашем регионе.

Euronews представил имиджевое видео о Беларуси (читать далее).

# Европейские игры # калейдоскоп # Елена Кузьмицкая

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