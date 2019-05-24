Euronews презентовал новый ролик о Беларуси – теперь о Беловежской пуще

Новости Беларуси. Euronews презентовал очередной ролик о Беларуси – на этот раз о Беловежской пуще, которая является старейшим заповедником в Европе и одним из старейших в мире.

Беловежская пуща – это дом для многих животных, но настоящий символ заповедника – зубры. Кроме того, это место также является популярным направлением для любителей экотуризма.