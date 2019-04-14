Простой способ бросить курить. Учёные рассказали, как легче избавиться от привычки

Новости Великобритании. Бросать курить совместно легче, чем по одному. К такому выводу пришли британские медики.

Как сообщает РИА Новости, бросить курить сложно не только из-за никотиновой «ломки» или многолетней привычки. Ещё одну проблему представляет выпадение из коллектива людей, которые курят, в результате чего пытающийся отказаться от сигарет человек может почувствовать себя одиноким.

Размышляя над тем, как помочь курящим людям завязать с этой привычкой, учёные решили провести эксперимент с двумя сотнями курильщиков, у которых были выявлены серьёзные болезни сердца. Все добровольцы были семейными людьми, у трети из них партнёры не курили.

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Испытуемых попросили пройти одну из популярных программ, направленных на избавление от привычки курить. В это время добровольцы должны были детально рассказывать обо всех сложностях, с которыми они сталкиваются.

64% испытуемых смогли бросить курить. Легче всего это удалось сделать добровольцам, муж или жена которых тоже решили избавиться от вредной привычки и составили компанию своим партнёрам в этой борьбе.

Испытуемые, которых супруг или супруга не поддерживали, добивались успеха в шесть раз реже. Эксперимент выявил и нечто неожиданное. В семьях, где партнёр испытуемого никогда не курил или бросил эту привычку определённое время назад, вторая половина добровольца сама начинала курить.

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Завершая объяснение эксперимента, медики подытожили, что гораздо проще бросить курить, если делать это в компании единомышленников.