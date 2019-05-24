Лунный календарь на 25 мая: едем на рынок за продуктами и бережём печень

25 мая – 21-ый лунный день. Активный, насыщенный энергией. Хорош как для празднования чего-либо, так и для хозяйственных дел. Благоприятен для заготовки продуктов впрок и любых поездок.

Время рекордов и свершений – можно решиться на любой поступок, о котором боялись и думать. Важное условие: надо быть честным даже в мелочах.



Полезны водные процедуры: ванны, душ, обливания. Хороши любые физические упражнения. В этот день не нагружайте печень, хорошо попить отвары трав. Из еды в этот день особенно хорошо усвоятся морковь, клюква, свёкла, рябина, гранаты.