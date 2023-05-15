Как быстро протрезветь и через сколько можно садиться за руль? Советы для водителей и не только

Этиловый спирт – сильнейший яд для человека. Попадая в организм, он быстро разносится по клеткам и наносит вред многим органам и системам, однако больше всего достается печени и почкам. Именно от их работы зависит, через какое время алкоголь выйдет из организма.

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Когда человек будет полностью трезвым, зависит от веса и дозы, которая принята. Есть мнение, что более худые люди пьянеют быстрее, а отрезвление у них происходит медленнее, пишет unicaplus.ru. Сколько времени алкоголь выходит из организма? Законодательством запрещено садиться за руль в нетрезвом виде. За это лишают водительских прав и выписывают серьезные штрафы. Поэтому водителей часто интересует, через сколько алкоголь выводится из крови и когда можно водить машину?

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У каждого человека алкоголь выходит из организма по-своему. Все зависит от численности вырабатываемых ферментов, которые отвечают за расщепление этилового спирта. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Отвечая на этот вопрос, нужно учитывать состояние организма, наличие хронических заболеваний, возраст и пол человека (согласно исследованиям, из женского организма алкоголь выводится медленнее), количество алкоголя, которое было принято, и массу тела. Как быстро отрезветь? В среднем необходимо двое-трое суток, чтобы кровь полностью очистилась от продуктов распада этанола. Для более быстрого выведения следов алкоголя нужно пить много жидкости: минеральную воду, компот, травяной и зеленый чай. В этот период лучше отказаться от кофе и черного чая – эти напитки повышают нагрузку на сердце.

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С потом алкоголь выводиться намного быстрее. Поэтому чашечка горячего травяного чая или баня – лучшие помощники. Шипучая таблетка витамина С или активированный уголь также ускорят процесс. Когда садиться за руль?