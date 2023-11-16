Бургер пролежал в машине три года - вот что с ним стало

Мужчина из Австралии нашел забытый в машине чизбургер из популярной сети. Что произошло с фастфудом за долгих три года?



Фото: TikTok/whats_the_issue

Казалось бы, что за такое время гамбургер должен был испортиться, но нет. На нем не было ни плесени, ни следов гниения, а внутри даже не завелись насекомые, пишет news.com. Бургер просто окаменел – мужчине пришлось разбивать его молотком.