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Бургер пролежал в машине три года - вот что с ним стало

16 ноября 2023 14:38
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Мужчина из Австралии нашел забытый в машине чизбургер из популярной сети. Что произошло с фастфудом за долгих три года?

Бургер пролежал в машине три года - вот что с ним стало-1


Фото: TikTok/whats_the_issue

Казалось бы, что за такое время гамбургер должен был испортиться, но нет. На нем не было ни плесени, ни следов гниения, а внутри даже не завелись насекомые, пишет news.com. Бургер просто окаменел – мужчине пришлось разбивать его молотком.

Бургер пролежал в машине три года - вот что с ним стало-4


Фото: TikTok/whats_the_issue

Когда австралиец поделился историей в социальных сетях, многие люди были шокированы историей забытого бургера, и теперь они хотят отказаться от популярного фастфуда. Некоторые искренне недоумевают, насколько некачественая может быть еда, на которую не садятся даже насекомые?

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# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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